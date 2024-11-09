سوق جد حفص الشعبي.. يبحث عن حل!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مطالبات بإعادة إحيـاء السوق.. وأمانة العاصمة

تتحدث عن موافقات على إنشاء سوق جديد

تغطية‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬

تحـت‭ ‬سقف‭ ‬متهالك‭ ‬وبين‭ ‬مسـاحات‭ ‬صغيرة‭ ‬يقف‭ ‬التـاجر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭. ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬زارت‭ ‬السوق‭ ‬والتقت‭ ‬التجـار‭ ‬الذين‭ ‬اشتكوا‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬استمرارية‭ ‬بقائهم‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬السوق،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬شـح‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الإقبال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السقف‭ ‬المتهالك‭ ‬وغيـاب‭ ‬رقابة‭ ‬مفتشي‭ ‬البلدية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شجـع‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬التجاوز‭ ‬والمخالفة‭.‬





في‭ ‬البداية‭ ‬تحدث‭ ‬السمـاك‭ ‬عبدالله‭ ‬حسـن‭ ‬الذي‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬عـام‭ ‬93‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬احتيـاجات‭ ‬التـاجر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هرمها‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬صيـانة‭ ‬دورية‭ ‬جـرت‭ ‬للسوق‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬يُعاني‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬انقطاعات‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬التيّار‭ ‬الكهربائي‭ ‬وتسرّب‭ ‬ميـاه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أعطال‭ ‬لثلاجات‭ ‬السماكين‭ ‬والتـجار‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسّة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬المستهلكين‭ ‬يشتكون‭ ‬من‭ ‬قلّة‭ ‬المواقف‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬السوق‭.‬

وبشـأن‭ ‬التواجد‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬تلاعب‭ ‬الأجانب‭ ‬بالأسعار‭ ‬كان‭ ‬عاملًا‭ ‬مؤثرا‭ ‬على‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬بسبب‭ ‬تفضيل‭ ‬المستهلكين‭ ‬سلع‭ ‬وبضاعة‭ ‬الأجانب‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بالسعر‭ ‬الأكثر‭ ‬انخفاضًا‭ ‬عن‭ ‬أسعار‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفارق‭ ‬يكون‭ ‬بسيطا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬عاملًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬رزق‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬فرشاتهم‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬مع‭ ‬تلاعبهم‭ ‬بالأسعار‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬حبيب‭ ‬البقـالي‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬يعـاني‭ ‬من‭ ‬غيـاب‭ ‬مفتشي‭ ‬البلدية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬رجـل‭ ‬أمن‭ ‬فإن‭ ‬السوق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مفتش‭ ‬البلدية‭ ‬لرصـد‭ ‬التجاوزات‭ ‬واحتياجات‭ ‬التجار‭ ‬والمستهلكين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬متهالكة‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬وآخر‭ ‬تطوير‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬و‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬لم‭ ‬يستجد‭ ‬شيء‭ ‬حول‭ ‬تطويره،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬جديدة‭ ‬ومرصوفة‭ ‬للمرتادين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬حدة‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬والأجنبي‭ ‬واصفًا‭ ‬سبب‭ ‬تجاوزاته‭ ‬بـ«بلا‭ ‬حسيب‭ ‬ولا‭ ‬رقيب‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬أمام‭ ‬طاولته‭ ‬الخشبية‭ ‬المُتهالكة‭ ‬التي‭ ‬رافقته‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬وجوده‭ ‬بالسوق‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬لحوالي‭ ‬37‭ ‬سنة،‭ ‬صفّ‭ ‬التـاجر‭ ‬عبدالشهيد‭ ‬شمطوط‭ ‬بضاعته‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬احيـاء‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬نموذجي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المستهلكين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حال‭ ‬السوق‭ ‬لا‭ ‬تدفئ‭ ‬من‭ ‬برودة‭ ‬الشتـاء‭ ‬ولا‭ ‬تظلل‭ ‬عن‭ ‬حرارة‭ ‬الصيف،‭ ‬وحول‭ ‬تواجد‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬أشـار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التـاجر‭ ‬البحريني‭ ‬لا‭ ‬حول‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجودهم،‭ ‬ولا‭ ‬حـل‭ ‬أمام‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬إلا‭ ‬الصبر‭.‬

ومنذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬اعتاد‭ ‬الشـاب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الوقوف‭ ‬عند‭ ‬ثلاجات‭ ‬السمك،‭ ‬ويقول‭ ‬بشـأن‭ ‬أبرز‭ ‬احتياجات‭ ‬التجـار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭: ‬تتمركز‭ ‬حول‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬أمام‭ ‬السقف‭ ‬المُتهالك‭ ‬والخطير،‭ ‬وتخصيص‭ ‬مواقف‭ ‬جديدة‭ ‬للمرتادين‭ ‬والمستهلكين‭ ‬لأن‭ ‬أكثر‭ ‬الفرشات‭ ‬ضررًا‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬الشارع،‭ ‬لأن‭ ‬المهتمين‭ ‬بالبضاعة‭ ‬يقفون‭ ‬للسؤال‭ ‬عنها‭ ‬وفور‭ ‬قدوم‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬يأمر‭ ‬صاحبها‭ ‬بالابتعاد‭ ‬بسبب‭ ‬إغلاق‭ ‬الطريق،‭ ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬التاجر‭. ‬

واتفق‭ ‬السمـاك‭ ‬الشـاب‭ ‬مرتضى‭ ‬العلي‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬التحديات‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬لكن‭ ‬بصفة‭ ‬عامل‭ ‬يشتغل‭ ‬مع‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬ولا‭ ‬ينافسه‭ ‬لأن‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ ‬يسـاعده‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬ومضى‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬العلي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وفور‭ ‬انتهائه‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬الهندسة‭ ‬وتخرّجه‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬ليعمل‭ ‬فيها‭ ‬بسبب‭ ‬ولعه‭ ‬بالتجارة‭ ‬وتعلّقه‭ ‬بها‭ ‬لكونه‭ ‬كان‭ ‬يرتاده‭ ‬منذ‭ ‬كان‭ ‬صغيرًا‭ ‬برفقة‭ ‬خاله‭ ‬وجده‭.‬

وعند‭ ‬فرشته‭ ‬وقف‭ ‬حسين‭ ‬ميرزا‭ ‬ليتحدث‭ ‬عن‭ ‬اوائل‭ ‬حياة‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬بين‭ ‬فرشاته‭ ‬وبضاعاته‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬بدايته‭ ‬عند‭ ‬الجامع‭ ‬وكان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فرشات‭ ‬بسيطة‭ ‬توسطت‭ ‬مساحة‭ ‬رملية‭ ‬‮«‬براحة‮»‬،‭ ‬وحول‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬ذكر‭ ‬التوصيلات‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬خطرًا‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الشتاء‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬التوصيلات‭ ‬قد‭ ‬يعرّض‭ ‬الناس‭ ‬لخطر‭ ‬التعرض‭ ‬لماس‭ ‬كهربائي،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬مشكلة‭ ‬السقف‭ ‬المعروفة‭ ‬بين‭ ‬التـجار‭ ‬وشح‭ ‬المواقف‭. ‬

وبشـأن‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬شرعت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬بعض‭ ‬فرشات‭ ‬بيع‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬والأسماك‭ ‬بالسوق،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الإخطار‭ ‬الكتابي،‭ ‬وجاءت‭ ‬عملية‭ ‬الإزالة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمهل‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬أصحاب‭ ‬الفرشات‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬لإزالتها‭ ‬طوعًا،‭ ‬وتقع‭ ‬الفرشات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إزالتها‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬السوق،‭ ‬وتحاذي‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يشق‭ ‬سوق‭ ‬الخضر‭ ‬باتجاه‭ ‬سوق‭ ‬الذهب‭.‬

وتسببت‭ ‬هذه‭ ‬الإزالة‭ ‬في‭ ‬استياء‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الفرشـات‭ ‬الذين‭ ‬طالبوا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتعويضهم‭ ‬بسبب‭ ‬التلف‭ ‬والأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالفرشة‭ ‬ولكونها‭ ‬مصدر‭ ‬رزقهم‭ ‬الوحيد،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬سعر‭ ‬بضاعة‭ ‬إحدى‭ ‬فرشـات‭ ‬التجـار‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬والتي‭ ‬أتلفت‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استياء‭ ‬صاحبها‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬ضيق‭ ‬الوقت‭ ‬المخصص‭ ‬للإزالة‭. ‬

واستطلعت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬صيـانة‭ ‬السوق‭ ‬الحالي‭ ‬أو‭ ‬الخطط‭ ‬لإنشاء‭ ‬سوق‭ ‬آخر،‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬المهندسة‭ ‬هدى‭ ‬سلطان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بالمجلس‭ ‬عن‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافّة‭ ‬الموافقات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإنشاء‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬يقع‭ ‬بالتحديد‭ ‬مكـان‭ ‬مبنى‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أيّة‭ ‬خطط‭ ‬لإعادة‭ ‬ترميم‭ ‬السوق‭ ‬الحالي‭ ‬سعيًا‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬الانشائية‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬وحول‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإنشـاء‭ ‬السوق‭ ‬الجديد‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬له‭ ‬وأن‭ ‬المنطقة‭ ‬جاهزة‭ ‬للمشروع‭. ‬

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