Sunday, 10 November 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق جد حفص الشعبي.. يبحث عن حل!

11/9/2024 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 10 سنوات من دون تفتيش من البلديات تفتح الباب أمام تجاوزات الأجانب

مطالبات بإعادة إحيـاء السوق.. وأمانة العاصمة
تتحدث عن موافقات على إنشاء سوق جديد

تغطية‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬

تحـت‭ ‬سقف‭ ‬متهالك‭ ‬وبين‭ ‬مسـاحات‭ ‬صغيرة‭ ‬يقف‭ ‬التـاجر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭. ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬زارت‭ ‬السوق‭ ‬والتقت‭ ‬التجـار‭ ‬الذين‭ ‬اشتكوا‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬استمرارية‭ ‬بقائهم‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬السوق،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬شـح‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الإقبال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السقف‭ ‬المتهالك‭ ‬وغيـاب‭ ‬رقابة‭ ‬مفتشي‭ ‬البلدية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شجـع‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬التجاوز‭ ‬والمخالفة‭.‬


في‭ ‬البداية‭ ‬تحدث‭ ‬السمـاك‭ ‬عبدالله‭ ‬حسـن‭ ‬الذي‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬عـام‭ ‬93‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬احتيـاجات‭ ‬التـاجر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هرمها‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬صيـانة‭ ‬دورية‭ ‬جـرت‭ ‬للسوق‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬يُعاني‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬انقطاعات‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬التيّار‭ ‬الكهربائي‭ ‬وتسرّب‭ ‬ميـاه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أعطال‭ ‬لثلاجات‭ ‬السماكين‭ ‬والتـجار‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسّة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬المستهلكين‭ ‬يشتكون‭ ‬من‭ ‬قلّة‭ ‬المواقف‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬السوق‭.‬

وبشـأن‭ ‬التواجد‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬تلاعب‭ ‬الأجانب‭ ‬بالأسعار‭ ‬كان‭ ‬عاملًا‭ ‬مؤثرا‭ ‬على‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬بسبب‭ ‬تفضيل‭ ‬المستهلكين‭ ‬سلع‭ ‬وبضاعة‭ ‬الأجانب‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بالسعر‭ ‬الأكثر‭ ‬انخفاضًا‭ ‬عن‭ ‬أسعار‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفارق‭ ‬يكون‭ ‬بسيطا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬عاملًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬رزق‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬فرشاتهم‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬مع‭ ‬تلاعبهم‭ ‬بالأسعار‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬حبيب‭ ‬البقـالي‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬يعـاني‭ ‬من‭ ‬غيـاب‭ ‬مفتشي‭ ‬البلدية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬رجـل‭ ‬أمن‭ ‬فإن‭ ‬السوق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مفتش‭ ‬البلدية‭ ‬لرصـد‭ ‬التجاوزات‭ ‬واحتياجات‭ ‬التجار‭ ‬والمستهلكين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬متهالكة‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬وآخر‭ ‬تطوير‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬و‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬لم‭ ‬يستجد‭ ‬شيء‭ ‬حول‭ ‬تطويره،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬جديدة‭ ‬ومرصوفة‭ ‬للمرتادين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬حدة‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬والأجنبي‭ ‬واصفًا‭ ‬سبب‭ ‬تجاوزاته‭ ‬بـ«بلا‭ ‬حسيب‭ ‬ولا‭ ‬رقيب‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬أمام‭ ‬طاولته‭ ‬الخشبية‭ ‬المُتهالكة‭ ‬التي‭ ‬رافقته‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬وجوده‭ ‬بالسوق‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬لحوالي‭ ‬37‭ ‬سنة،‭ ‬صفّ‭ ‬التـاجر‭ ‬عبدالشهيد‭ ‬شمطوط‭ ‬بضاعته‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬احيـاء‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬نموذجي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المستهلكين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حال‭ ‬السوق‭ ‬لا‭ ‬تدفئ‭ ‬من‭ ‬برودة‭ ‬الشتـاء‭ ‬ولا‭ ‬تظلل‭ ‬عن‭ ‬حرارة‭ ‬الصيف،‭ ‬وحول‭ ‬تواجد‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬أشـار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التـاجر‭ ‬البحريني‭ ‬لا‭ ‬حول‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجودهم،‭ ‬ولا‭ ‬حـل‭ ‬أمام‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬إلا‭ ‬الصبر‭.‬

ومنذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬اعتاد‭ ‬الشـاب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الوقوف‭ ‬عند‭ ‬ثلاجات‭ ‬السمك،‭ ‬ويقول‭ ‬بشـأن‭ ‬أبرز‭ ‬احتياجات‭ ‬التجـار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭: ‬تتمركز‭ ‬حول‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬أمام‭ ‬السقف‭ ‬المُتهالك‭ ‬والخطير،‭ ‬وتخصيص‭ ‬مواقف‭ ‬جديدة‭ ‬للمرتادين‭ ‬والمستهلكين‭ ‬لأن‭ ‬أكثر‭ ‬الفرشات‭ ‬ضررًا‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬الشارع،‭ ‬لأن‭ ‬المهتمين‭ ‬بالبضاعة‭ ‬يقفون‭ ‬للسؤال‭ ‬عنها‭ ‬وفور‭ ‬قدوم‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬يأمر‭ ‬صاحبها‭ ‬بالابتعاد‭ ‬بسبب‭ ‬إغلاق‭ ‬الطريق،‭ ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬التاجر‭. ‬

واتفق‭ ‬السمـاك‭ ‬الشـاب‭ ‬مرتضى‭ ‬العلي‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬التحديات‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬لكن‭ ‬بصفة‭ ‬عامل‭ ‬يشتغل‭ ‬مع‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬ولا‭ ‬ينافسه‭ ‬لأن‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ ‬يسـاعده‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬ومضى‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬العلي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وفور‭ ‬انتهائه‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬الهندسة‭ ‬وتخرّجه‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬ليعمل‭ ‬فيها‭ ‬بسبب‭ ‬ولعه‭ ‬بالتجارة‭ ‬وتعلّقه‭ ‬بها‭ ‬لكونه‭ ‬كان‭ ‬يرتاده‭ ‬منذ‭ ‬كان‭ ‬صغيرًا‭ ‬برفقة‭ ‬خاله‭ ‬وجده‭.‬

وعند‭ ‬فرشته‭ ‬وقف‭ ‬حسين‭ ‬ميرزا‭ ‬ليتحدث‭ ‬عن‭ ‬اوائل‭ ‬حياة‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬بين‭ ‬فرشاته‭ ‬وبضاعاته‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬بدايته‭ ‬عند‭ ‬الجامع‭ ‬وكان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فرشات‭ ‬بسيطة‭ ‬توسطت‭ ‬مساحة‭ ‬رملية‭ ‬‮«‬براحة‮»‬،‭ ‬وحول‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬ذكر‭ ‬التوصيلات‭ ‬الكهربائية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬خطرًا‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الشتاء‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬التوصيلات‭ ‬قد‭ ‬يعرّض‭ ‬الناس‭ ‬لخطر‭ ‬التعرض‭ ‬لماس‭ ‬كهربائي،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬مشكلة‭ ‬السقف‭ ‬المعروفة‭ ‬بين‭ ‬التـجار‭ ‬وشح‭ ‬المواقف‭. ‬

وبشـأن‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الشعبي‭ ‬شرعت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬بعض‭ ‬فرشات‭ ‬بيع‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬والأسماك‭ ‬بالسوق،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الإخطار‭ ‬الكتابي،‭ ‬وجاءت‭ ‬عملية‭ ‬الإزالة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمهل‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬أصحاب‭ ‬الفرشات‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬لإزالتها‭ ‬طوعًا،‭ ‬وتقع‭ ‬الفرشات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إزالتها‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬السوق،‭ ‬وتحاذي‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يشق‭ ‬سوق‭ ‬الخضر‭ ‬باتجاه‭ ‬سوق‭ ‬الذهب‭.‬

وتسببت‭ ‬هذه‭ ‬الإزالة‭ ‬في‭ ‬استياء‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الفرشـات‭ ‬الذين‭ ‬طالبوا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتعويضهم‭ ‬بسبب‭ ‬التلف‭ ‬والأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالفرشة‭ ‬ولكونها‭ ‬مصدر‭ ‬رزقهم‭ ‬الوحيد،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬سعر‭ ‬بضاعة‭ ‬إحدى‭ ‬فرشـات‭ ‬التجـار‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬والتي‭ ‬أتلفت‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استياء‭ ‬صاحبها‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬ضيق‭ ‬الوقت‭ ‬المخصص‭ ‬للإزالة‭. ‬

واستطلعت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬صيـانة‭ ‬السوق‭ ‬الحالي‭ ‬أو‭ ‬الخطط‭ ‬لإنشاء‭ ‬سوق‭ ‬آخر،‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬المهندسة‭ ‬هدى‭ ‬سلطان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بالمجلس‭ ‬عن‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كافّة‭ ‬الموافقات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإنشاء‭ ‬سوق‭ ‬جدحفص‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬يقع‭ ‬بالتحديد‭ ‬مكـان‭ ‬مبنى‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أيّة‭ ‬خطط‭ ‬لإعادة‭ ‬ترميم‭ ‬السوق‭ ‬الحالي‭ ‬سعيًا‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬الانشائية‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬وحول‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإنشـاء‭ ‬السوق‭ ‬الجديد‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬له‭ ‬وأن‭ ‬المنطقة‭ ‬جاهزة‭ ‬للمشروع‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN09112024000055011008ID1108868672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث