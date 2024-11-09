15% نسبة ارتفاع استخدام الذكاء الاصطناعي عالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬عبيدلي‭ ‬العبيدلي‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬15 % ‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬ترتفع‭ ‬النسب‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مضيفًا‭ ‬ان‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬جيل‭ ‬منتج‭ ‬وليس‭ ‬كسولا‭ ‬فهم‭ ‬من‭ ‬صنعوا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيحل‭ ‬محل‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬المتكرر،‭ ‬أهمها‭ ‬حُراس‭ ‬الأمن‭ ‬وسيحل‭ ‬محلهم‭ ‬البوابات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مدخلي‭ ‬الأرشيف‭ ‬وسائقي‭ ‬السيارات‭ ‬هم‭ ‬أكثر‭ ‬الوظائف‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬ابداع،‭ ‬أما‭ ‬التخصصات‭ ‬العامة‭ ‬لا‭ ‬خوف‭ ‬عليها،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والعمل‭ ‬النسائي‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭. ‬

وبين‭ ‬العبيدلي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬نسبة‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الى‭ ‬100 % ‭ ‬وان‭ ‬يلغي‭ ‬دور‭ ‬الانسان،‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يتطور‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يتطور‭ ‬الانسان‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬الانسان‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ولهذا‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬يتجاوز‭ ‬نفسه‭.‬

وتابع‭ ‬حديثة‭ ‬قائلًا‭: ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬متفاوتة‭ ‬فهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬إجابات‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬البشر‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ثغرة‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬طرح‭ ‬السؤال‭ ‬أو‭ ‬وجود‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬المعلومة،‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬احصائيات‭ ‬دول‭ ‬او‭ ‬منظمات‭ ‬وهناك‭ ‬بعض‭ ‬الاحصائيات‭ ‬خاطئة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬محدثة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬طرح‭ ‬السؤال‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجابات‭ ‬صحيحة‭.‬

ولهذا‭ ‬دعا‭ ‬العبيدلي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬كتابة‭ ‬البحوث‭ ‬فهي‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الغش‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الطلاب‭ ‬ما‭ ‬سيجعلهم‭ ‬تحت‭ ‬المساءلات‭ ‬القانونية‭ ‬وهذه‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬سلبيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بحيث‭ ‬وفر‭ ‬عملية‭ ‬الشغل‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ودقيق‭.‬

بينما‭ ‬أوضح‭ ‬العبيدلي‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يستطيع‭ ‬الدخول‭ ‬لحل‭ ‬جميع‭ ‬مشاكل‭ ‬الحياة‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬المهني،‭ ‬فمن‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬كتنظيف‭ ‬المنزل‭ ‬الى‭ ‬تربية‭ ‬الأبناء‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التثقيف‭ ‬العامة‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬الصالح‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يدخل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وهناك‭ ‬اندماج‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬بحيث‭ ‬اننا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬فإننا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬والصحية‭ ‬وجميع‭ ‬المجالات،‭ ‬فمثلًا‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يُدرس‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬سيخرج‭ ‬طلاب‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬جاهلين‭ ‬وهذا‭ ‬مرفوض‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬يربط‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وأضافت‭ ‬أحلام‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭ ‬بأن‭ ‬الندوة‭ ‬هدفت‭ ‬الى‭ ‬كيفية‭ ‬استفادة‭ ‬الجمعيات‭ ‬النسائية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬صيرورة‭ ‬العمل‭ ‬وتطوير‭ ‬التقارير‭ ‬او‭ ‬الفعاليات‭ ‬المقامة‭.‬

وبينت‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬أنشأ‭ ‬منصة‭ ‬الكترونية‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ادخال‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الخاصة‭ ‬للاتحاد،‭ ‬ومع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬سيتم‭ ‬تطوير‭ ‬المنصة‭ ‬وتتوسع‭ ‬لضم‭ ‬جميع‭ ‬أنشطة‭ ‬الجمعيات‭ ‬النسائية‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تفاعل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭.‬

وذكرت‭ ‬المحامية‭ ‬زهرة‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات‭ ‬حولت‭ ‬45‭ ‬طالبا‭ ‬الى‭ ‬لجنة‭ ‬التأديب‭ ‬بسبب‭ ‬تشابه‭ ‬أحد‭ ‬البحوث‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطلبة‭ ‬وتوجيه‭ ‬تهمة‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬كتابة‭ ‬البحوث،‭ ‬مؤكدة‭ ‬براءة‭ ‬الطلاب‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬البحث‭. ‬