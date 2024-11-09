بمشاركة 100 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة:مبادرة ((نكتب بالعربية)) تستقبل أكثر من 1900 مشاركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬استقبال‭ ‬مشاركات‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬من‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬13‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬القصيرة‭ ‬جدًا‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمرحلة‭ ‬التقييمية‭ ‬الأولى‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬قصة‭ ‬منها‭ ‬للتأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمبادرة‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات‭ ‬المستلمة‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬1 , 929‭ ‬مشاركة،‭ ‬منها‭ ‬1 , 878‭ ‬مشاركة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬المشاركة‭ ‬المطلوبة‭.‬

وتشكل‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬الإناث‭ ‬71‭.‬5 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ28‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬الذكور،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬101‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭.‬

وصرحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمبادرة‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬للمبادرة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬المسابقة‭ ‬الفعلية‭ ‬للكتابة‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬9‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬الطلاب‭ ‬المتأهلون‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬التقييمية‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬مبنى‭ ‬أركابيتا‭ ‬بخليج‭ ‬البحرين،‭ ‬لكتابة‭ ‬الموضوع‭ ‬الأساسي‭ ‬للمسابقة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المبادرة‭.‬

وقد‭ ‬سارت‭ ‬عملية‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ويسر،‭ ‬حيث‭ ‬توافرت‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬والأجواء‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬موضوعاتهم‭ ‬بحرفية‭ ‬ودقة‭ ‬واهتمام،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬إشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭.‬

وبعد‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ستعلن‭ ‬اللجنة‭ ‬أفضل‭ ‬20‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الـ100‭ ‬مشاركة‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬الجماهير‭ ‬للتصويت‭ ‬للمشتركين‭.‬

وستتضمن‭ ‬أجندة‭ ‬المبادرة‭ ‬طباعة‭ ‬كتاب‭ ‬المبادرة‭ ‬المتضمن‭ ‬لأفضل‭ ‬القصص،‭ ‬يليها‭ ‬استضافة‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬وتوقيع‭ ‬كتاب‭ ‬الفائزين‭.‬

وستختتم‭ ‬المبادرة‭ ‬باستعراض‭ ‬المشاركات‭ ‬ومخرجات‭ ‬المشاركين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬السيدة‭ ‬ندى‭ ‬نسيم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تعتبر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الأدبية،‭ ‬وتعدّ‭ ‬مبادرة‭ ‬جميلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية؛‭ ‬سعيدون‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬طلابنا‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭. ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الأدبية‭ ‬الشبابية‭ ‬وتعدّ‭ ‬رافدًا‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬الثقافة‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستقبلًا،‭ ‬ونحن‭ ‬نهنئ‭ ‬الطلاب‭ ‬بهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الجيدة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬الادبية‭ ‬الابداعية‮»‬‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬نكتب‭ ‬بالعربية‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬الكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتابة‭ ‬قصة‭ ‬قصيرة‭ ‬باللغة‭ ‬الأم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتجسد‭ ‬فيها‭ ‬عناصر‭ ‬الإبداع،‭ ‬والتخّيل،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والتكامل‭ ‬الثقافي،‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬وتتوافق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬إطار‭ ‬توجهات‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والتزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الناشئ‭. ‬

كلمات دالة