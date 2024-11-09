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أعضاء ((الشورى)) يشاركون في جلسات الملتقى الشبابي وختام برنامج ((الشاب البرلماني 2024))

11/9/2024 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أقامت‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬الثامن،‭ ‬وختام‭ ‬برنامج‭ ‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬السابع‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬شابًا‭ ‬وشابة‭.‬

وشارك‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الملتقى‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬منفردي‭ ‬تحيات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وتمنياته‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والعطاء‭ ‬لكافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنهض‭ ‬بها‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية،‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬أطر‭ ‬الريادة‭ ‬والتميز‭ ‬والأبداع‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬الملتقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬الشهابي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالمجلس،‭ ‬والدكتور‭ ‬هاني‭ ‬عبدالله‭ ‬الساعاتي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالمجلس،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬وحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

وتناولت‭ ‬الجلسات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الافتراضية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالجوانب‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬مناقشتها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المحاكات‭ ‬للمناقشات‭ ‬الموضوعية‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والآراء‭ ‬في‭ ‬لجان‭ ‬وجلسات‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬لجمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬محاكاة‭ ‬للواقع،‭ ‬وتبني‭ ‬أفكار‭ ‬شبابية‭ ‬ذات‭ ‬أبعاد‭ ‬مستقبلية‭. ‬

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