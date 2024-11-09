أعضاء ((الشورى)) يشاركون في جلسات الملتقى الشبابي وختام برنامج ((الشاب البرلماني 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أقامت جمعية الريادة الشبابية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى الملتقى الشبابي الثامن، وختام برنامج الشاب البرلماني السابع بمشاركة أكثر من 40 شابًا وشابة.
وشارك رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى في افتتاح الملتقى نيابةً عن رئيس مجلس الشورى، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكريمة محمد العباسي أمين عام مجلس الشورى، حيث نقل منفردي تحيات رئيس مجلس الشورى وتمنياته لتحقيق مزيد من التقدم والعطاء لكافة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنهض بها جمعية الريادة الشبابية، لكل ما من شأنه تعزيز وتطوير أطر الريادة والتميز والأبداع لفئة الشباب في مملكة البحرين.
كما شارك في جلسات الملتقى الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وعلي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والدكتور هاني عبدالله الساعاتي عضو لجنة شؤون الشباب بالمجلس، وذلك بمشاركة وحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وتناولت الجلسات مجموعة من المواضيع الافتراضية ذات العلاقة بالجوانب الشبابية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية، التي جرى مناقشتها من حيث التشريعات والقوانين المنظمة في إطار المحاكات للمناقشات الموضوعية وتبادل وجهات النظر والآراء في لجان وجلسات المجلس التشريعي، التي جاءت ضمن برنامج الشاب البرلماني لجمعية الريادة الشبابية الذي يهدف إلى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية وتنمية مهاراتهم القيادية من خلال برامج محاكاة للواقع، وتبني أفكار شبابية ذات أبعاد مستقبلية.
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