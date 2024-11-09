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جامعة الشارقة تكرم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

11/9/2024 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرمت‭ ‬جامعة‭ ‬الشارقة‭ (‬ UOS ‭) ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ (‬ NSSA ‭) ‬أثناء‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬الندوة‭ ‬الدولية‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفضائية‭: ‬التوازن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والتحديات‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬للتعاون‭ ‬الفضائي‭ (‬ APSCO ‭)‬،‭ ‬وجامعة‭ ‬الشارقة‭ (‬ UOS ‭)‬،‭ ‬والاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬والفلك‭ (‬ AUASS ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬استضافته‭ ‬أكاديمية‭ ‬الشارقة‭ ‬لعلوم‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الفضاء‭ ‬والفلك‭ (‬ SAASST ‭) ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬تشكل‭ ‬وفد‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬ومهندسة‭ ‬الفضاء‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬رئيسة‭ ‬قطاع‭ ‬بناء‭ ‬وتصميم‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬وأخصائي‭ ‬هندسة‭ ‬الفضاء‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬تقديرًا‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وصياغة‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬البحثية‭ ‬المتقدمة‭ ‬وتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالميًا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تفاصيله‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭.‬

حول‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬لبّت‭ ‬الهيئة‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئاسة‭ ‬جامعة‭ ‬الشارقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العلمي‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬ورقة‭ ‬علمية‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الندوة‭ ‬حول‭ ‬سياسة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للفضاء‭ ‬وخطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثالثة‭ ‬للفترة‭ ‬2024‭-‬2028،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬تعريفي‭ ‬شامل‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬وتوضيح‭ ‬أهم‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الممتدة‭ ‬لما‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬العشر‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬مشاريع‭ ‬الهيئة‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الندوة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬الهيئة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬وخصوصا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتطوير‭ ‬علوم‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الفضاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفضائية‭. ‬لقد‭ ‬شاركنا‭ ‬بفعالية‭ ‬ونشاط‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجلسات‭ ‬العلمية‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالاستراتيجيات،‭ ‬والعمليات‭ ‬الفنية،‭ ‬والتشريعات‭ ‬القانونية‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬العسيري‭ ‬بتوجيه‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لجامعة‭ ‬الشارقة‭ ‬ممثلة‭ ‬بالأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حميد‭ ‬مجول‭ ‬النعيمي‭ ‬مدير‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬مهنئا‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭ ‬بنجاح‭ ‬الندوة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬مهندسة‭ ‬الفضاء‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لتوسيع‭ ‬معارفي‭ ‬وزيادة‭ ‬خبرتي‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المتخصصين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬تعكس‭ ‬مشاركتنا‭ ‬التزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاستخدام‭ ‬السلمي‭ ‬والمستدام‭ ‬للتقنيات‭ ‬الفضائية‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬العالمي‭ ‬لسبر‭ ‬الفضاء‭ ‬العميق‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أوضح‭ ‬مهندس‭ ‬الفضاء‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الندوة‭ ‬استهدفت‭ ‬مناقشة‭ ‬تحسين‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفهم‭ ‬المشترك‭ ‬حول‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفضائية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭. ‬كما‭ ‬ناقشت‭ ‬الندوة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬البحثية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفضائية‭ ‬كتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأهمية‭ ‬القانون‭ ‬الفضائي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ناقشت‭ ‬الندوة‭ ‬أهم‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأنظمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬الصغيرة‭ ‬وسبل‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قدم‭ ‬المشاركون‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وقصص‭ ‬نجاحهم‭ ‬الملهمة،‭ ‬حيث‭ ‬شاركوا‭ ‬تجاربهم‭ ‬الشخصية‭ ‬وتحدياتهم‭ ‬وكيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتوطين‭ ‬التقنيات‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬قدرات‭ ‬متقدمة‭ ‬وابتكارات‭ ‬فريدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التقنيات‭ ‬الفضائية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لمراقبة‭ ‬الأرض‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬و4‭ ‬منظمات‭ ‬أممية‭ ‬ودولية‭ ‬وإقليمية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الفضاء‭ ‬والاتصالات‭ ‬والفلك،‭ ‬واشتملت‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬ورش‭ ‬علمية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬قرابة‭ ‬30‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية،‭ ‬وتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭. ‬

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