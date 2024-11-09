26 قتيلا في هجوم نفذه انفصاليون بلوش في محطة قطارات في باكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كويتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬جنديا،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬جراء‭ ‬تفجير‭ ‬تبناه‭ ‬انفصاليون‭ ‬من‭ ‬البلوش‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬القطارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬بلوشستان‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬باكستان‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬تغص‭ ‬بالركاب‭. ‬وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬وسيم‭ ‬بايق،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مستشفى‭ ‬سانديمان‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬كويتا‭ ‬عاصمة‭ ‬بلوشستان،‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان‭ ‬وإيران‭: ‬‮«‬قُتل‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الجيش‭ ‬و12‭ ‬مدنياً‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬46‭ ‬جنديا‭ ‬وشرطيا‭ ‬و14‭ ‬مدنيا‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح،‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬تحرير‭ ‬بلوشستان،‭ ‬وهو‭ ‬إحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬الانفصالية‭ ‬البلوشية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عنه‭. ‬وقعت‭ ‬عملية‭ ‬التفجير‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬45‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬كويتا‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الركاب‭ ‬ينتظرون‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الأرصفة‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الباكستانية‭ ‬أن‭ ‬قطارين‭ ‬كانا‭ ‬يستعدان‭ ‬للمغادرة‭ ‬عندما‭ ‬وقع‭ ‬الانفجار‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شباك‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭. ‬

دمر‭ ‬الانفجار‭ ‬سقف‭ ‬المحطة‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الصفيح‭ ‬والذي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يقي‭ ‬المسافرين‭ ‬حر‭ ‬الشمس‭ ‬أو‭ ‬المطر‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬سكة‭ ‬حديد‭ ‬كويتا‭. ‬وانتشرت‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬برك‭ ‬الدماء‭ ‬وحقائب‭ ‬الظهر‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬منها‭ ‬الملابس‭ ‬الممزقة‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬عنف‭ ‬الانفجار‭. ‬وانهمك‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬والمسعفون‭ ‬والركاب‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬الأمتعة‭ ‬والحقائب‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬المسافرون،‭ ‬فيما‭ ‬تولى‭ ‬أفراد‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬مسلحين‭ ‬ببنادق‭ ‬آلية‭ ‬حراسة‭ ‬الموقع‭. ‬

محمد‭ ‬عمر‭ ‬الذي‭ ‬نُقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬إصابته‭ ‬وهو‭ ‬يهم‭ ‬بدخول‭ ‬المحطة‭ ‬ليتوجه‭ ‬بالقطار‭ ‬إلى‭ ‬قريته،‭ ‬قال‭ ‬لتلفزيون‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬بمجرد‭ ‬وصولي‭ ‬وقع‭ ‬الانفجار‭ ‬وأصبت‭ ‬ونقلوني‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬أما‭ ‬محمد‭ ‬عرفان‭ ‬الذي‭ ‬طُلب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬عمه‭ ‬وقريب‭ ‬آخر‭ ‬له،‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬استيقظنا،‭ ‬علمنا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬انفجاراً‭ ‬في‭ ‬المحطة‭. ‬ثم‭ ‬أخبرونا‭ ‬أن‭ ‬عمي‭ ‬وقريبي‭ ‬الآخر‭ ‬ذهبا‭ ‬إلى‭ ‬المحطة‭ ‬لتناول‭ ‬الشاي‮»‬‭. ‬

وتتكرر‭ ‬في‭ ‬بلوشستان‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬الانفصاليون‭ ‬والعمليات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجيش‭. ‬وأفاد‭ ‬جيش‭ ‬تحرير‭ ‬بلوشستان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬إحدى‭ ‬فرقه‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬للجيش‭ ‬الباكستاني‭ ‬كانت‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬البنجاب‭ ‬عبر‭ ‬المحطة‭ ‬بعد‭ ‬دورة‭ ‬تدريب‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬عسكرية‭ ‬للمشاة‮»‬‭. ‬وتستهدف‭ ‬الجماعة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬البنجابيين،‭ ‬وهم‭ ‬أكبر‭ ‬المجموعات‭ ‬العرقية‭ ‬الست‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬لاعتبارهم‭ ‬مهيمنين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬الانفصاليين‭. ‬

في‭ ‬أواخر‭ ‬اغسطس،‭ ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬تحرير‭ ‬بلوشستان‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬منسق‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬طريقة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التفجير‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬كويتا‭ ‬محمد‭ ‬بلوش‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬بدا‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬زرع‭ ‬متفجرة‭ ‬مخبأة‭ ‬في‭ ‬حقيبة‭ ‬أمتعة‭ ‬متروكة،‭ ‬لكننا‭ ‬نعتقد‭ ‬الآن‭ ‬أنها‭ ‬عملية‭ ‬انتحارية‮»‬‭. ‬

وندد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬شهباز‭ ‬شريف‭ ‬‮«‬بمهاجمة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬للأبرياء‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬سيدفعون‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‮»‬‭. ‬وبلوشستان‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬أقاليم‭ ‬باكستان‭ ‬وأفقرها‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬امتلاكه‭ ‬موارد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬والمعادن،‭ ‬ويشهد‭ ‬حركة‭ ‬انفصالية‭ ‬تطالب‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭. ‬وكثّف‭ ‬الانفصاليون‭ ‬البلوش‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬هجماتهم‭ ‬على‭ ‬الباكستانيين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬كما‭ ‬شنّوا‭ ‬بانتظام‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬يتهمونها‭ ‬باستغلال‭ ‬ثروات‭ ‬المنطقة‭ ‬بدون‭ ‬إشراك‭ ‬السكان‭ ‬فيها‭. ‬