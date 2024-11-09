استمرار الإثارة بالجولة الثانية لسباقات دراجات الحلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لسباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬ضمن‭ ‬يوم‭ ‬السباقات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إقامة‭ ‬بطولتين‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة،‭ ‬وهما‭ ‬بطولة‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬السوبر‭ ‬بايك‭ ‬لفئة‭ ‬المحرك‭ ‬600‭ ‬ CC ‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬سوبر‭ ‬بايك‭ ‬1000‭ ‬ CC ‭.‬

وشهدت‭ ‬حلبة

البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬سباق‭ ‬الإثارة‭ ‬والتشويق‭ ‬لكلا‭ ‬الفئتين‭ ‬بمشاركة‭ ‬17‭ ‬متسابقا‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬التسابق‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبات،‭ ‬فقد‭ ‬شارك‭ ‬المتسابقون‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهكذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازهم‭ ‬الفحص‭ ‬الفني‭ ‬للدراجات‭ ‬والذي‭ ‬تقوم‭ ‬بالإشراف‭ ‬عليه‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أمور‭ ‬فنية‭ ‬قبل‭ ‬بدأ‭ ‬السباق‭ ‬مثل‭ ‬حجم‭ ‬المحرك‭ ‬وهيكل‭ ‬الدراجة‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشروط‭ ‬الموضوعة‭ ‬مسبقاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬خوذة‭ ‬وقفازات‭ ‬مناسبة‭ ‬ولباس‭ ‬وحذاء‭ ‬خاص‭ ‬للدراجين‭ ‬يرتدونه‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازهم‭ ‬الفحص‭ ‬البدني،‭ ‬كما‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬المسابقة‭ ‬هو‭ ‬امتلاك‭ ‬المتسابق‭ ‬رخصة‭ ‬سياقة‭ ‬دولية‭ ‬خاصة‭ ‬للقيادة‭ ‬بالحلبات‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬مسجلة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭.‬

‮

‬وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬الزيدان‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬16‭:‬52‭.‬845‭ ‬دقيقة‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‭ ‬كوازاكي‭ ‬ ZX 6‮

‬‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬علي‭ ‬بوشهري‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬17‭:‬02‭.‬701‭ ‬دقيقة‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‭ ‬هوندا‭ ‬ CPR ‭ ‬بفارق‭ ‬زمني‭ ‬9.856‭ ‬دقيقة‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬سيف‭ ‬البوعينين‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬السباق‭ ‬17‭:‬47‭.‬828،‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‭ ‬ياماها‭ ‬ R 6‭ ‬بفارق‭ ‬زمني‭ ‬45‭.‬127‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬لفئة‭ ‬الـ1000‭ ‬سي‭ ‬سي،‭ ‬فقد‭ ‬تسابق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬العوضي‭ ‬وبندر‭ ‬بهلول‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬حسن‭ ‬ونواف‭ ‬الشعيبي‭ ‬وفهد‭ ‬الحشاش‭ ‬وبرادلي‭ ‬ستيوارت،‭ ‬ومارتا‭ ‬دي‭ ‬لورا،‭ ‬سعود‭ ‬التورا،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬الفهرم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجاهد‭ ‬الكشرم،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬سعود‭ ‬التورة‭ ‬واحتفاظه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬عبر‭ ‬قطعه‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬17‭:‬16‭.‬888‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‮

‬‭ ‬ BMW ‭ ‬ RR ،‭ ‬وظفر‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬العوضي‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬17‭:‬44‭.‬265‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‭ ‬ياماها‭ ‬ R 1،‭ ‬إما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقط‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬المتسابق‭ ‬الكويتي‭ ‬فهد‭ ‬الحشاش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قطعه‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬17‭:‬00‭.‬624‭ ‬بدراجة‭ ‬نوعها‭ ‬سوزكي‭ ‬ GSXR ‭. ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬المنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬المتسابقين‭ ‬الفائزين‭ ‬بكلا‭ ‬الفئتين‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الفارق‭ ‬جداً‭ ‬بسيط‭.‬