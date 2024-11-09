استمرار الإثارة بالجولة الثانية لسباقات دراجات الحلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) الجولة الثانية لسباقات الدراجات النارية ضمن يوم السباقات الوطنية التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، حيث تم إقامة بطولتين للدراجات النارية على مضمار الحلبة، وهما بطولة الدراجات النارية السوبر بايك لفئة المحرك 600 CC والدراجات النارية سوبر بايك 1000 CC .
وشهدت حلبة
البحرين الدولية على مدار يوم الجمعة الماضي سباق الإثارة والتشويق لكلا الفئتين بمشاركة 17 متسابقا من سائقي الدراجات النارية المحترفين في التسابق على مضمار الحلبات، فقد شارك المتسابقون من يملكون المهارات المطلوبة لهكذا نوع من السباقات بعد اجتيازهم الفحص الفني للدراجات والذي تقوم بالإشراف عليه اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC )، وذلك للتأكد من عدة أمور فنية قبل بدأ السباق مثل حجم المحرك وهيكل الدراجة المتوافق مع الشروط الموضوعة مسبقاً، بالإضافة الى اشتراطات السلامة اللازمة من خوذة وقفازات مناسبة ولباس وحذاء خاص للدراجين يرتدونه بعد اجتيازهم الفحص البدني، كما أيضاً من شروط المسابقة هو امتلاك المتسابق رخصة سياقة دولية خاصة للقيادة بالحلبات سارية المفعول مسجلة بالاتحاد البحريني للسيارات.
وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المتسابق الكويتي محمد الزيدان الذي قطع السباق بزمن 16:52.845 دقيقة بدراجة نوعها كوازاكي ZX 6
بالمركز الأول متقدماً على منافسه بالمركز الثاني المتسابق الكويتي علي بوشهري الذي قطع السباق بزمن 17:02.701 دقيقة بدراجة نوعها هوندا CPR بفارق زمني 9.856 دقيقة وحصد المركز الثالث المتسابق السعودي سيف البوعينين الذي قطع السباق 17:47.828، بدراجة نوعها ياماها R 6 بفارق زمني 45.127 دقيقة عن منافسه صاحب المركز الأول.
اما بالنسبة الى النتائج النهائية لفئة الـ1000 سي سي، فقد تسابق كل من حسن العوضي وبندر بهلول وعبدالرحمن حسن ونواف الشعيبي وفهد الحشاش وبرادلي ستيوارت، ومارتا دي لورا، سعود التورا، عبدالرحمن حسن وعبدالعزيز الفهرم إضافة إلى مجاهد الكشرم، حيث أسفرت النتائج عن فوز المتسابق الكويتي سعود التورة واحتفاظه بالمركز الأول من الجولة الأولى عبر قطعه السباق بزمن 17:16.888 بدراجة نوعها
BMW RR ، وظفر بالمركز الثاني المتسابق البحريني حسن العوضي الذي قطع السباق بزمن 17:44.265 بدراجة نوعها ياماها R 1، إما المركز الثالث فقط حصل عليه المتسابق الكويتي فهد الحشاش من خلال قطعه السباق بزمن 17:00.624 بدراجة نوعها سوزكي GSXR . فقد كانت المنافسة شديدة بين المتسابقين الفائزين بكلا الفئتين ما جعل الفارق جداً بسيط.
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