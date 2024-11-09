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منتخبنا مع قطر.. لمن يبتسم النهائي الذّهبي 23؟

11/9/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


تشهد‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ ‬مسك‭ ‬الختام‭ ‬لمنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يتبارى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬النهائي‭ ‬المقرّر‭ ‬له‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭ ‬مساء،‭ ‬ويسبقه‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬التونسي‭ ‬والعماني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬3‭.‬30‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكتظ‭ ‬مقاعد‭ ‬الصالة‭ ‬بالحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬سيزحف‭ ‬للوقوف‭ ‬خلف‭ ‬رفاق‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬لدعمهم‭ ‬ومؤازرتهم‭.‬

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