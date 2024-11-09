بورصة البحرين تطلق برنامجا تحفيزيا لتنشيط التداول في السوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬صناع‭ ‬السوق،‭ ‬ومزودي‭ ‬السيولة،‭ ‬والوسطاء،‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬عمليات‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬كمية‭ ‬التداول‭ ‬وعدد‭ ‬الصفقات‭ ‬المنفذة‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تسويتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للمقاصة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬ويتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬التحفيزي‭ ‬لصانعي‭ ‬السوق‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خصومات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬60 % ‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬على‭ ‬عمولات‭ ‬التداول‭ ‬على‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المدرجة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬كصناع‭ ‬للسوق‭. ‬

ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مكملا‭ ‬لبرنامج‭ ‬حوافز‭ ‬الإدراج‭ ‬لسوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والذي‭ ‬طرحته‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬لتشجيع‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الإدراج‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الرئيسي‭ ‬وسوق‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثماري،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ (‬2022-2026‭). ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يدعم‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي‭ ‬الجديد‭ ‬لصناعة‭ ‬السوق‭ ‬والقواعد‭ ‬المطبقة‭ ‬لتنظيم‭ ‬خدمة‭ ‬مزودي‭ ‬السيولة‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬انضمام‭ ‬متعاملين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬التحفيزي‭ ‬لتنشيط‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬السيولة‭ ‬وتشجيع‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬البرامج‭ ‬التحفيزية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬برنامج‭ ‬حوافز‭ ‬الإدراج‭ ‬والبرنامج‭ ‬التحفيزي‭ ‬لتنشيط‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السيولة،‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإدراجات،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬وتعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لتطوير‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬