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مجموعتان متوازنتان في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)

11/9/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) والتي أجريت في دولة الكويت اليوم السبت عن مجموعتين متوازنتين ضمت الأولى منهما منتخبات الكويت وقطر والإمارات وعمان فيما ضمت (الثانية) العراق والسعودية والبحرين واليمن.
وترأست الكويت فرق المجموعة الأولى كونها مستضيف البطولة (21 ديسمبر - 3 يناير) المقبلين في حين ترأس العراق المجموعة الثانية كونه حامل لقب النسخة السابقة.
ويحتضن استاد جابر الأحمد الدولي واستاد نادي الصليبيخات منافسات البطولة.
وتستضيف دولة الكويت البطولة للمرة الخامسة بعد نسخ أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.
وتتصدر الكويت عدد مرات الفوز بالبطولة بعشر مرات ثم العراق 4 مرات تليها السعودية وقطر 3 مرات لكل منهما فيما حصدت عمان والإمارات اللقب (مرتان) وأخيرا البحرين بلقب واحد. (النهاية)

س ع د



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