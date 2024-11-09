مجموعتان متوازنتان في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 11 (كونا) -- أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي 26) والتي أجريت في دولة الكويت اليوم السبت عن مجموعتين متوازنتين ضمت الأولى منهما منتخبات الكويت وقطر والإمارات وعمان فيما ضمت (الثانية) العراق والسعودية والبحرين واليمن.
وترأست الكويت فرق المجموعة الأولى كونها مستضيف البطولة (21 ديسمبر - 3 يناير) المقبلين في حين ترأس العراق المجموعة الثانية كونه حامل لقب النسخة السابقة.
ويحتضن استاد جابر الأحمد الدولي واستاد نادي الصليبيخات منافسات البطولة.
وتستضيف دولة الكويت البطولة للمرة الخامسة بعد نسخ أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.
وتتصدر الكويت عدد مرات الفوز بالبطولة بعشر مرات ثم العراق 4 مرات تليها السعودية وقطر 3 مرات لكل منهما فيما حصدت عمان والإمارات اللقب (مرتان) وأخيرا البحرين بلقب واحد. (النهاية)
س ع د
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