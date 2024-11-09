كشك مهجور يعيق الحركة قرب الجامعة الأردنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – اشتكى زوار ومشاة قرب الجامعة الأردنية، وعند مدخل بوابة كلية الطب ومركز العلاج بالخلايا الجذعية، من وجود كشك فارغ يعيق الحركة.
وقال المشتكون في رسالة لموقع خبرني إنهم تواصلوا مع قسم الإزالة في أمانة عمان لمعالجة وضع الكشك، على أمل متابعة الموضوع وحل مشكلته.
وبينوا أن الكشك مهجور منذ زمن، ولا يعرف صاحبه أو الجهة التابع لها.
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