كشك مهجور يعيق الحركة قرب الجامعة الأردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني – اشتكى زوار ومشاة قرب الجامعة الأردنية، وعند مدخل بوابة كلية الطب ومركز العلاج بالخلايا الجذعية، من وجود كشك فارغ يعيق الحركة.

وقال المشتكون في رسالة لموقع خبرني إنهم تواصلوا مع قسم الإزالة في أمانة عمان لمعالجة وضع الكشك، على أمل متابعة الموضوع وحل مشكلته.

وبينوا أن الكشك مهجور منذ زمن، ولا يعرف صاحبه أو الجهة التابع لها.

