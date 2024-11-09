إشارة للـ Chat Gpt تكشف أستاذا جامعيا بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني – كشفت إشارة لبرنامج الـ Chat Gpt داخل كرّاس لإحدى المواد الجامعية، استعانة استاذ في إحدى الأردنية لبرنامج الذكاء الاصطناعي، في تدريس مادته.

وتفاجأ طلبة للمادة بوجودة إشارة من برنامج الـ Chat Gpt داخل المادة، تظهر أن مصدرها من برنامج الذكاء الاصطناعي، دون حذفها من الكرّاس.

وتتيح برامج الذكاء الاصطناعي كما هائلا من المعلومات تتطلّب أحيانا تدقيقها ومراجعتها وإعادة صياغتها حتى يتم الاعتماد عليها في مختلف المجالات.