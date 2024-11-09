إشارة للـ Chat Gpt تكشف أستاذا جامعيا بالأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – كشفت إشارة لبرنامج الـ Chat Gpt داخل كرّاس لإحدى المواد الجامعية، استعانة استاذ في إحدى الجامعات
الأردنية لبرنامج الذكاء الاصطناعي، في تدريس مادته.
وتفاجأ طلبة للمادة بوجودة إشارة من برنامج الـ Chat Gpt داخل المادة، تظهر أن مصدرها من برنامج الذكاء الاصطناعي، دون حذفها من الكرّاس.
وتتيح برامج الذكاء الاصطناعي كما هائلا من المعلومات تتطلّب أحيانا تدقيقها ومراجعتها وإعادة صياغتها حتى يتم الاعتماد عليها في مختلف المجالات.
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