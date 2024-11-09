الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة
التاريخ
11/9/2024 5:14:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 20 معتقلا من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأفادت مصادر محلية، بأن معظم المعتقلين الذين أفرج عنهم قد اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال على شمال قطاع غزة في الخامس من الشهر الماضي.
ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.
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