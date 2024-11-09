الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 20 معتقلا من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأفادت مصادر محلية، بأن معظم الذين أفرج عنهم قد اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال على شمال قطاع غزة في الخامس من الشهر الماضي.



ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.