عشرات الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN-أدت عشرات الغارات الإسرائيلية على مدينة صور وقراها جنوبي لبنان، ليل الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور، بحسب الأناضول.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية ارتفاع ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة صور، ليل الجمعة، إلى 9 شهداء وعشرات الجرحى، في حين توقفت عمليات البحث في الأنقاض، السبت؛ بسبب تحليق الطيران المسير فوق المدينة وعلى مستوى منخفض.

وأفادت الوكالة الرسمية بشن إسرائيل، بعد أقل من ساعة من غارات سابقة ليل الجمعة، غارة جديدة على المدينة ضربت مبنى ملاصقا للمباني التي استُهدفت سابقا، وأدت إلى استشهاد 6 وإصابة 38، وفق مصدر طبي للوكالة مساء الجمعة.

وشنت إسرائيل الغارة الجديدة فيما فرق الدفاع المدني تبحث بين الأنقاض عن ناجين أو جرحى.

وفي النبطية، شن الطيران الإسرائيلي بعد منتصف الليل غارة استهدفت مبنى في حي المسلخ، ودمرته.

وتتعرض الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف في النبطية لقصف مدفعي من مواقع الجيش الإسرائيلي المنصوبة في فلسطين المحتلة، من دون وقوع إصابات.

وأغار الطيران الإسرائيلي 3 مرات على بلدة صفد البطيخ ومدينة بنت جبيل، وعلى بلدات مجدل سلم، شيحين، سهل المجادل، طيرحرفا، الجبين، الحنية، مجدل زون، وعيتا الشعب في النبطية.



