عشرات الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت / PNN-
أدت عشرات الغارات الإسرائيلية على مدينة صور وقراها جنوبي لبنان، ليل الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات صور، بحسب الأناضول.
وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية ارتفاع ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة صور، ليل الجمعة، إلى 9 شهداء وعشرات الجرحى، في حين توقفت عمليات البحث في الأنقاض، السبت؛ بسبب تحليق الطيران المسير فوق المدينة وعلى مستوى منخفض.
وأفادت الوكالة الرسمية بشن إسرائيل، بعد أقل من ساعة من غارات سابقة ليل الجمعة، غارة جديدة على المدينة ضربت مبنى ملاصقا للمباني التي استُهدفت سابقا، وأدت إلى استشهاد 6 وإصابة 38، وفق مصدر طبي للوكالة مساء الجمعة.
وشنت إسرائيل الغارة الجديدة فيما فرق الدفاع المدني تبحث بين الأنقاض عن ناجين أو جرحى.
وفي النبطية، شن الطيران الإسرائيلي بعد منتصف الليل غارة استهدفت مبنى في حي المسلخ، ودمرته.
وتتعرض الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف في النبطية لقصف مدفعي من مواقع الجيش الإسرائيلي المنصوبة في فلسطين المحتلة، من دون وقوع إصابات.
وأغار الطيران الإسرائيلي 3 مرات على بلدة صفد البطيخ ومدينة بنت جبيل، وعلى بلدات مجدل سلم، شيحين، سهل المجادل، طيرحرفا، الجبين، الحنية، مجدل زون، وعيتا الشعب في النبطية.
MENAFN09112024000205011050ID1108867904
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.