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إقلاع الرحلة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة لبنان

11/9/2024 4:45:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم السبت إقلاع الرحلة الاغاثية الثالثة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان وعلى متنها 40 طنا من المساعدات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) جهود القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ووزارتي الخارجية والدفاع في استمرار الجسر الإغاثي لدعم الأشقاء في لبنان في ضوء ما يتعرضون له من اعتداءات غاشمة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء في لبنان جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان الشقيق وتأتي تجسيدا للدور الإنساني لدولة الكويت الذي تقوم به عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وشدد على استمرار دولة الكويت في جهودها الإنسانية والإغاثية للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في محنته والعمل على دعمه حتى يتخطى الظروف الصعبة الراهنة.
وذكر المغامس أن المساعدات الإغاثية الكويتية تتوافق مع الاحتياجات الإنسانية في لبنان والتي تتمثل في توفير الغذاء والبطانيات والمستلزمات العينية والطبية مشيرا إلى أن الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية.
وأكد أن الجمعية لن تدخر وسعا في سبيل تسخير كل الإمكانيات المتاحة للأشقاء في لبنان مشيرا الى ان الوضع بلبنان يواجه تحديات كبيرة تتطلب تقديم المزيد من الدعم والمساندة وتضافر الجهود الإنسانية للحد من المعاناة.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل على التنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى لبنان والسلطات اللبنانية المختصة لإيصال المساعدات والأدوية للنازحين معربا عن الشكر لجهود سفارة الكويت للتنسيق والتعاون لإيصال المساعدات لمستحقيها.
وأشاد المغامس بجهود وزارات الدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية والصحة الداعمة لجهود الجمعية لدعم الوضع الإنساني في لبنان مثمنا هذه الجهود المشتركة الناجحة التي تعكس الوجه الإنساني المشرق لدولة الكويت ودورها الإنساني الرائد في إغاثة ونجدة المنكوبين في شتى دول العالم.
كما أعرب المغامس عن بالغ الشكر والتقدير لجهود الموظفين والمتطوعين في الجمعية للاشراف وتجهيز المساعدات للأشقاء في لبنان مشيرا إلى أنهم يعملون بجدية كبيرة في الميادين الانسانية. (النهاية)

س ص / ط م ا



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