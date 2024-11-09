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لبنان.. القرار 1701 نقطة الانطلاق لأي حل ينهي الحرب

11/9/2024 4:45:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ايوب خداج (تقرير اخباري)
بيروت - 9 - 11 (كونا) -- مع توسع حرب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان عاد الحديث عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى الواجهة مجددا في ظل مخاوف إقليمية ودولية من نشوب صراع واسع النطاق بالمنطقة.
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر زاوية بالنسبة للسلام والاستقرار وسط انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وفي هذا الإطار أكد الخبير في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار 1701 لا يزال اليوم يشكل اطارا يمكن الاعتماد عليه لإرساء حل للحرب الدائرة شرط ان يتم تنفيذه بطريقة واضحة وعملية مستندة الى آلية للتطبيق تحدد الخطوات والمراحل المطلوب اتباعها لإيقاف الحرب وارساء الاستقرار.
وحذر صفير من مداهمة الوقت معتبرا انه مع تطور الاعمال الحربية وتوسعها تتضاءل حظوظ وإمكانية تطبيق القرار 1701.
وشدد على ان من مصلحة لبنان العودة للشرعية الدولية عبر التمسك بالقرار بحذافيره واعتماد آلية تطبيق متفق عليها مع الامم المتحدة لافتا الى ضرورة ان يتخذ لبنان موقفا واضحا لجهة التمسك بالقرار.
وأوضح انه اذا تمكن لبنان من اتخاذ موقف موحد وتوصل مع الأمم المتحدة إلى آلية للتطبيق فإن ذلك سيشكل عامل ضغط دولي يجبر الاحتلال على الامتثال للقرار القائم وان كان هذا الاحتلال يسعى الان لتجاوزه بذريعة ان القرار لم يؤمن له مصالحه.
من جهته رأى الخبير القانوني الدكتور سلام عبدالصمد في حديثه ل(كونا) ان القرار هو الاكثر قبولا في الوقت الراهن والمطلوب تطبيقه كما هو لأن اي محاولة لتعديله تعني الدخول في المجهول.
ولفت الى ان الطروحات الأخرى التي تتيح للاحتلال الاسرائيلي مراقبة تطبيق القرار والسماح له بالتدخل في الاراضي اللبنانية من اجل ذلك تناقض مضمون القرار بصيغته الحالية مشددا على ان الجيش اللبناني هو صاحب السلطة العسكرية الشرعية على الاراضي اللبنانية وهو المسؤول عن مراقبة تطبيق القرار 1701.
من جانبه قال استاذ العلوم الجيوسياسة العميد المتقاعد خليل حلو ل(كونا) إنه ليس أمام لبنان سوى القرار 1701 الذي وضع حينها بجهود لبنانية اثناء الحرب التي كانت مندلعة مع الاحتلال الاسرائيلي في عام 2006.
وأوضح حلو ان القرار يذهب الى ابعد من ايقاف إطلاق النار فهو يتحدث عن نشر الجيش اللبناني في الجنوب وخلو المنطقة من السلاح معتبرا ان تطبيقه اليوم يعد عمليا فك ارتباط لبنان بالقتال الدائر في قطاع غزة.
واشار الى المطالبات الدولية والعربية بتطبيق القرار 1701 مشددا على ان استقرار المنطقة مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي من شأنه ان يجنب احتمال اي مواجهة أوسع نطاقا في حال تطورت الامور العسكرية.
وشدد حلو على اهمية ان تضع الحكومة اللبنانية آلية واضحة لرؤيتها حول تطبيق القرار 1701 والاعلان بوضوح عن فك ارتباط جبهة لبنان بغزة لانه بتحقيق ذلك ندفع بالاحتلال الاسرائيلي الى واقع يلزمه بالقرار ويمنعه من تجاوزه.
وبدوره رأى الكاتب السياسي بشارة خيرالله في تصريح ل(كونا) ان القرار الدولي رقم 1701 اصبح نقطة مركزية للحل وايقاف الحرب بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي ولا يمكن القفز فوقه من اي جهة لأنه يتعذر اجتماع مجلس الامن الدولي وتوافق اعضائه لإصدار قرار جديد او حتى تعديله.
وبين خيرالله ان المشكلة التي قادتنا اليوم الى ما نحن فيه تكمن في عدم تطبيق القرار وذهاب الاطراف المعنية منذ عام 2006 الى نسج تفاهمات جانبية اسهمت في ارساء الهدوء في الجنوب انما من دون ايجاد استقرار دائم.
وقال ان الاحتلال الاسرائيلي عندما يرى تطبيقا جديا للقرار سيلتزم حكما به وهو اليوم بأدائه العسكري في لبنان يعمل من منظوره على تطبيق القرار بالنار.
من ناحيته قال استاذ الدراسات السياسية في الجامعة الامريكية في بيروت الدكتور جميل معوض ل(كونا) ان القرار رقم 1701 هو النص القانوني الوحيد الذي يمكن ان يسهم في ايقاف اطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من جميع النقاط التي دخلت اليها ونشر (يونيفيل) مع دور معزز لها.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تطالب بتطبيقه من دون تعديل وهناك اجماع لبناني حول ذلك ولكن في المقابل لا تريد حكومة الاحتلال الاسرائيلي تطبيقه كما هو وتذهب الى تعديله بما يسمح لقوات الاحتلال بعد ايقاف اطلاق النار بحرية التدخل في الاراضي اللبنانية تحت ذريعة منع تسلح حزب الله وهذا يجعلنا كمن يطبق اتفاق استسلام ويشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية.
ويتفق الخبراء على ان الحرب وتطوراتها مهما بلغت لا تعدم فرص التفاوض والبحث عن تسويات سياسية ولاسيما اذا كانت الحرب امتدادا للسياسة بوسائل اخرى وفقا للمفكر العسكري الالماني كارل فون كلاوزفيتز.
ويعتبرون ان الحل يجب ان ينطلق من نقطة تؤسس للاتفاق وانهاء القتال وهي تتوفر اليوم بوجود نص قانوني دولي صادر عن اعلى مرجعية دولية وهو القرار 1701.
وكان مجلس الامن الدولي تبنى في 11 اغسطس من عام 2006 القرار رقم 1701 بهدف وقف الأعمال العدائية بجنوب لبنان ودعا إلى ايقاف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد لمراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وضمان العودة الآمنة للنازحين.
ويتضمن القرار الاحترام التام للخط الأزرق الفاصل واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية بما في ذلك إنشاء منطقة بين (الخط الأزرق) و(نهر الليطاني) خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة يونيفيل.
كما يتضمن التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان) والقرارين 1559 الصادر في (2004) و1680 الصادر في (2006) والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان خارج الدولة اللبنانية.
ويتضمن كذلك منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته ومنع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومته اضافة الى تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة الاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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