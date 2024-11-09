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دخول الجماهير الأردنية للعراق مجانا وبلا تأشيرة اعتبارا من اليوم

11/9/2024 4:41:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، الجمعة، إنه ابتداء من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، سيسمح للأردنيين بالدخول للعراق عبر 4 منافذ؛ وهي مطار بغداد الدولي، ومطار النجف، ومطار البصرة، ومنفذ طريبيل الحدودي، مجانا ودون تأشيرة؛ وبإظهار جواز السفر والتأكد منه.
وقال ميري في تصريح لقناة "المملكة"، إن أقصى حد للإقامة حتى 20 تشرين الثاني؛ وذلك كتشجيع للمنتخبين الأردني والعراقي.

ولدى سؤاله عن إمكانية دخول المركبات الخاصة بالأردنيين للعراق، قال ميري: "القرار لم يشر لذلك؛ وهنالك اتفاقيات تتعلق بهذا الجانب (..) القرار أشار لدخول الأردنيين عبر المنافذ الجوية الثلاثة والمنفذ البري".

وحول اشتراط شراء تذكرة قبل الدخول إلى العراق، أجاب ميري: "هذا الموضوع يتعلق بالاتحاد العراقي لكرة القدم؛ ولا علاقة لوزارة الداخلية بهذه التفاصيل".

وأكد ميري سهولة الإجراءات والدخول بالتزامن مع قرب المباراة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أوعز في وقت سابق، بالسماح للجمهور الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية دون تأشيرة.

وجاء القرار لحضور الجماهير الأردنية لمباراة المنتخب الوطني الأردني والمنتخب الوطني العراقي في البصرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

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