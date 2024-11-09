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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس

11/9/2024 2:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN-
استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 14 مواطنا، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينتي غزة وخان يونس.

وقال مراسلنا إن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جرّاء استهداف قوات الاحتلال لمدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة. وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وأضاف أن مسعفين
من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدد من الجرحى الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.

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