شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN-
استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 14 مواطنا، في قصف
لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينتي غزة وخان يونس.
وقال مراسلنا إن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جرّاء استهداف قوات الاحتلال لمدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة. وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.
وأضاف أن مسعفين
من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدد من الجرحى الى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.
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