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ولاية ترامب الثانية.. ماذا لو لم تطفئ الحرائق في المنطقة والعالم؟

11/8/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان- عاد الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب بعد دورة انتخابية مضت لم يفز بها، إلى الواجهة، ليتربع مجددا على سدة البيت الأبيض، محملا بصورة سادت عنه عندما كان رئيسا، بأنه شخصية مثيرة للجدل.
وخلال الفترة الماضية التي سبقت الانتخابات الأخيرة لرئاسة أميركا، قدم ترامب جملة تصريحات ومواقف، منها دعوته إلى وقف الحروب الدائرة في العالم، وتحديدا في قطاع غزة ولبنان وأوكرانيا، لكن هذه التصريحات تصطدم بحقيقة أعلنها سابقا، وهي أنه يرى ضرورة توسع كيان الاحتلال في المنطقة العربية وتمدده، وهو ما يشير، وفق خبراء في السياسة، إلى أن ولاية الرئيس الأميركي الـ47، ستكون محفوفة بالأزمات.
وفي هذا النطاق، فقد طرحت تساؤلات عديدة، حول ما ستخبئه السنوات الأربع المقبلة من حكم ترامب للبيت الأبيض، لكن التساؤل حول إمكانية نجاح الإدارة الأميركية المقبلة بـ"إطفاء" أو "كبح" الجبهات الساخنة في الإقليم، في ظل وجود رئاسة إيرانية جديدة، أبدت منذ البداية انفتاحا على الغرب، هو الذي يبرز على السطح في خضم ما تشهده المنطقة العربية من تصعيد لقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، قال إن التوقعات بأن الساحة السياسية والعسكرية ستبرد مع وصول ترامب للبيت الأبيض، مبالغ بها من جهة أنها ستذهب لوقف حرب إبادية في غزة، وأن ترامب سيضغط على الاحتلال لتحقيق هذا الوقف.
وأضاف الماضي "على المتابعين أن يتذكروا بأن القضية الفلسطينية تحديدا عانت كثيرا في زمن الرئاسة الأولى لترامب، حين طرح صفقة القرن، التي أغفلت الحقوق الفلسطينية المشروعة، فنقل ترامب على إثرها السفارة الأميركية إلى القدس، وأعدم التعامل مع السلطة كممثل للشعب الفلسطيني"، موضحا أن كل ذلك يفصح عن أن هناك تخوفا كبيرا بين المتابعين لما ستؤول إليه الأمور مع ولايته الثانية والأخيرة.
وأكد أن هناك إمكانية لعودة الهدوء في ساحات أخرى كالساحتين اللبنانية والسورية، شريطة ضمان عدم وجود خطر يهدد الكيان، بخاصة من حزب الله في لبنان، مبينا أنه إذا ما صح هذا التوقع، فذلك يعني أن ترامب يدعم فكرة تفكيك حزب الله سياسيا وعسكريا وماليا، لينعكس ذلك إيجابيا على الساحة السورية، ويدفع إيران للانكفاء شرقاً باتجاه العراق.
وفي الموضوع الإيراني، شدد الماضي على أن الإدارة الأميركية مدركة تماماً بأن التغير في رئاسة إيران لا يعني شيئا، فالرئيس في إيران لا يمسك مقاليد القرارا بيده في ظل وجود مرشد أعلى وحرس ثوري، مضيفا "كان على إيران وفق المتوقع إعادة تموضعها بالتخفيف من التدخلات في المنطقة وعدم التحريض والتحشيد ضد الكيان، أو عليها تحمل عبء مواجهة التعنت الأميركي، الذي سيحملها عبء ضغط عسكري واقتصادي".
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن الجدلية التي يناقش بها ترامب بالنسبة لإطفاء الحروب في العالم، اقتصادية مصلحية، تحكمها عقليته التجارية، لافتا الى أن الحرب الروسية الأوكرانية مكلفة جدا على أميركا والغرب وأوكرانيا نفسها، لذا فأفضل طريق للحل هو التسوية.
وأكد أنه بغض النظر عن هذه التسوية، فإنه سيتاح للقوات الروسية البقاء في المناطق التي احتلتها، أو تقليص وجودها، لكن مع بقائها في مناطق محددة، مع تقديم ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، أو غيره، وهذا قابل للتطبيق.
وأوضح شنيكات، أن جدلية ترامب لا تشمل أقاليم العالم، وأنه بالنسبة للمنطقة العربية، فإن ما يطرحه بإطفاء الحرب في لبنان، أمر جدلي أيضا، تحكمه جدلية صهيونية.
وقال إن الاحتلال يريد إنهاء الحرب في لبنان، شريطة انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وعودة المستوطنين لشمال فلسطين المحتلة، وأيضا ربما حزام أمني ونزع لسلاح الحزب، وتعزيز لقوات "اليونيفيل"، أو على الأقل نشر لقوات الجيش اللبناني في الجنوب.
واعتبر أن هذا ما يطرحه الاحتلال، فهذه الشروط أصلا غير قابلة للتحقيق، لأن حزب الله دخل الحرب لمساندة ودعم قطاع غزة التي لم تتوقف لغاية اليوم، موضحا أنه إذا كان ترامب جادا بوقف الحرب، فعليه البدء من غزة لا من لبنان، بمعنى أن أصل الصراع هو في غزة.
وأكد أنه "من الأفضل له تبني جدلية إنهاء الحرب، لكن إذا تابعنا ما تحدث عنه في حملته الانتخابية، لم يتبن وقف الحرب في قطاع غزة بالمعنى الدقيق، بل تحدث عن حق الكيان بالدفاع عن نفسه وحقه بالتوسع في الضفة الغربية حتى غزة ومناطق أخرى".
وقال شنيكات "إن هذا يعني، ضمنا، اشتعال حروب جديدة، لذا فإن جدلية إطفاء الحرب في القطاع أو وقف جميع الحروب، تعبير متناقض بالنسبة له إذا ما تحدث عن ضرورة توسع الاحتلال في المنطقة". مضيفا "أننا نتحدث عن حالتين اثنتين، أوكرانيا والمنطقة العربية"، مبينا أن المناطق الأخرى القابلة للتوتر، هي إيران القابلة لاشتعال الحرب في أي رد غير محسوب، خصوصا وأن ترامب يتبنى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وتساءل "كيف سيمنع ترامب إيران من امتلاك السلاح النووي؟ هل فقط عبر عقوبات اقتصادية؟ وإذا لم تكن كافية، فهل سيلجأ إلى الحرب؟".
لا يعتقد شنيكات بأن جدلية ترامب منسجمة في النهاية مع ما يجري في الإقليم، لافتا إلى أن كثيرا من الرؤساء الأميركيين طوال تاريخ أميركا، تحدثوا عن أنهم لن يشنوا حربا في المنطقة، لكن الرؤساء الأميركيين السابقين؛ أوباما وكلينتون وبوش الأب وبوش الابن، كانت لهم حروبهم، ومسألة الرهان على الأدوات الدبلوماسية بمنع الحرب، ربما لن تنجح لطبيعة العلاقات الدولية المبنية على القوة.
وقال "إن النقطة الأخرى المهمة، هي الميزانية العسكرية للبنتاغون، التي تزيد على 900 مليار دولار، وهذا رقم ضخم، يكشف عن أن وجود القوة يغري باستخدامها، بمعنى أنه إذا كان لدى أي صانع قرار قوة عسكرية كبرى، فإن هذا يدفعه لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة باستخدام القوة".
واعتبر شنيكات أن هذه جدلية ترامب، وستكون على المحك في الأشهر المقبلة "لكن لا أعتقد بأنها ستسير كما يفكر، نظرا للتناقض الذي يعيشه العالم، وأيضا لأن لديه بالضرورة أهدافا ليس لزاما بأن تتحقق وفق الأدوات الدبلوماسية".

MENAFN08112024000072011014ID1108867416

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