ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,469

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في مشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد أربعة وإصابة آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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