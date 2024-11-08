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ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,469

11/8/2024 11:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في مشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد أربعة وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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