وزير الداخلية العراقي يفتتح منظومة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- افتتح وزير
الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، اليوم الجمعة في السفارة العراقية بعمان، منظومة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، حيث تم تنصيب أجهزة المنظومة وتشغيلها في القسم القنصلي بالسفارة.
وأكد الوزير في كلمة القاها خلال الافتتاح، أن وزارة الداخلية تواصل فتح منظومات إصدار البطاقة الوطنية في عدد من البعثات العراقية في الخارج لتسهيل الإجراءات على المواطنين المقيمين خارج البلاد، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن برنامج الحكومة التي يرأسها المهندس محمد شياع السوداني.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال في السفارة العراقية منيف علي حسين في كلمته، أن افتتاح المنظومة في عمان جاء ثمرةً للتعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية، مبيناً حرص وزارة الخارجية متمثلةً بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين على أن تقدم بعثات العراق في الخارج كل ما تسطيع من خدمات للجاليات العراقية، ومن ذلك إصدار البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني.
ونيابة عن الجالية العراقية في الأردن، ألقى الدكتور محمد ثابت البلداوي كلمة، أعرب فيها عن شكر الجالية وتقديرها للخدمات التي تقدمها السفارة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
ورافق وزيرَ الداخلية، وفدٌ ضمَّ مديرَ عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، والناطقَ بسم الوزارة العميد مقداد ميري وعدد من ضباط ومنتسبي الوزارة المتخصصين بإصدار البطاقة الوطنية.
--(بترا)
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