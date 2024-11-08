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وزير الداخلية العراقي يفتتح منظومة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في عمان

11/8/2024 11:23:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- افتتح وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، اليوم الجمعة في السفارة العراقية بعمان، منظومة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، حيث تم تنصيب أجهزة المنظومة وتشغيلها في القسم القنصلي بالسفارة.
وأكد الوزير في كلمة القاها خلال الافتتاح، أن وزارة الداخلية تواصل فتح منظومات إصدار البطاقة الوطنية في عدد من البعثات العراقية في الخارج لتسهيل الإجراءات على المواطنين المقيمين خارج البلاد، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن برنامج الحكومة التي يرأسها المهندس محمد شياع السوداني.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال في السفارة العراقية منيف علي حسين في كلمته، أن افتتاح المنظومة في عمان جاء ثمرةً للتعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية، مبيناً حرص وزارة الخارجية متمثلةً بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين على أن تقدم بعثات العراق في الخارج كل ما تسطيع من خدمات للجاليات العراقية، ومن ذلك إصدار البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني.
ونيابة عن الجالية العراقية في الأردن، ألقى الدكتور محمد ثابت البلداوي كلمة، أعرب فيها عن شكر الجالية وتقديرها للخدمات التي تقدمها السفارة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
ورافق وزيرَ الداخلية، وفدٌ ضمَّ مديرَ عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، والناطقَ بسم الوزارة العميد مقداد ميري وعدد من ضباط ومنتسبي الوزارة المتخصصين بإصدار البطاقة الوطنية.
--(بترا)

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