اشتباكات بين مقاومين والاحتلال في جنين

هاجم مقاومون فلسطينيون بعبوات قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها ليلة الجمعة/ السبت، بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، شمالي الضفة الغربية، فيما اقتحمت قوات للاحتلال بلدات عدة في الضفة.



ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس، شمالي الضفة، في وقت مبكر اليوم السبت، وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مخيم عسكر، شرقي المدينة.



وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومين أطلقوا النار على القوات المقتحمة للمخيم.



كما قالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة، بلدة بدرس، غرب رام الله.



واقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر، السبت، بلدة عناتا، شمال شرق القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الطبقة، جنوب مدينة الخليل بالضفة، وداهمت القوات منازل عدة، واعتقلت عددا من الشبان واقتادتهم إلى برج عسكري قرب القرية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، قبيل فجر اليوم، مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.



اعتداءات على مصلين



وأمس الجمعة، أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على مُصلّين خارج أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومنعتهم من أداء صلاة الجمعة.



وأشارت المصادر إلى أن عناصر من وحدات حرس الحدود، التابعة للشرطة الإسرائيلية، اعتدت بالضرب بالهراوات على عدد من المصلين الفلسطينيين، في حين كانوا يستعدون لأداء صلاة الجمعة.



وكانت قوات الاحتلال منعت، عبر حواجزها العسكرية المنتشرة عند أسوار البلدة القديمة بالقدس، عشرات من الشبان وكبار السن الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.



وفي بلدة سلوان، جنوب الأقصى، أدى عدد من الفلسطينيين صلاة الجمعة في أحد أحيائها، احتجاجا على سياسة الهدم الإسرائيلية التي شملت 6 منازل على الأقل خلال اليومين الأخيرين، بذريعة عدم الترخيص.



ومنذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تاريخ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، صعّدت "إسرائيل" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم؛ بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 مواطن، وفق بيانات رسمية فلسطينية.



وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة- بدعم أميركي مطلق وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع- عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.