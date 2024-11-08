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تكية أم علي : إدخال أول شحنة لحملة الشتاء لشمال غزة

11/8/2024 7:27:21 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد المدير العام لتكية أم علي سامر بلقر ، الجمعة، إدخال أول شحنة لحملة الشتاء لشمال غزة وللأطفال يوم امس الخميس.

وأضاف بلقر أن الشحنة تضمنت 20 ألف معطف و10 آلاف بطانية، موضحا أن المعاطف جرت عملية خياطتها بأياد أردنية، بحسب المملكة.

ولفت بلقر إلى أنه جرى إرسال 10 آلاف معطف و5 آلاف بطانية إلى جنوب قطاع غزة ضمن الشحنة ذاتها.

وأشار لمحاولة التكية لإيصال لحوم الأضاحي للقطاع، ولكن ذلك لم يكن مسموحا وعلى إثر ذلك ستقوم الهيئة بتحويل هذه اللحوم إلى "لحوم معلبة مع خضار".

وأكد أن مساعدة غزة عملية مستمرة ودائمة وليست طارئة، منوها إلى أن ذلك لم يؤثر على عمل التكية في الأردن، مؤكدا أن التكية توصل الدعم لعشرين ألف أسرة أردنية شهريا.

وشدد على أن قطاع غزة بأكمله بحاجة للدعم والإغاثة، موضحا أنه لا فرق بين شمال قطاع غزة وجنوبه عند إرسال المساعدات.

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