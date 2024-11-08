تكية أم علي : إدخال أول شحنة لحملة الشتاء لشمال غزة

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- Khaberni) خبرني - أكد المدير العام لتكية أم علي سامر بلقر ، الجمعة، إدخال أول شحنة لحملة الشتاء لشمال غزة وللأطفال يوم امس الخميس.
وأضاف بلقر أن الشحنة تضمنت 20 ألف معطف و10 آلاف بطانية، موضحا أن المعاطف جرت عملية خياطتها بأياد أردنية، بحسب المملكة.
ولفت بلقر إلى أنه جرى إرسال 10 آلاف معطف و5 آلاف بطانية إلى جنوب قطاع غزة ضمن الشحنة ذاتها.
وأشار لمحاولة التكية لإيصال لحوم الأضاحي للقطاع، ولكن ذلك لم يكن مسموحا وعلى إثر ذلك ستقوم الهيئة بتحويل هذه اللحوم إلى "لحوم معلبة مع خضار".
وأكد أن مساعدة غزة عملية مستمرة ودائمة وليست طارئة، منوها إلى أن ذلك لم يؤثر على عمل التكية في الأردن، مؤكدا أن التكية توصل الدعم لعشرين ألف أسرة أردنية شهريا.
وشدد على أن قطاع غزة بأكمله بحاجة للدعم والإغاثة، موضحا أنه لا فرق بين شمال قطاع غزة وجنوبه عند إرسال المساعدات.
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