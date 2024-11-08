خمسة رياديين أردنيين يتفوقون في مسابقات عالمية

MENAFN - Khaberni) خبرني -تمكن خمسة رياديين أردنيين يقودون شركات ناشئة من الحصول على مراكز متقدمة في فعاليات ومسابقات عالمية معنية بالتقنية والريادة والاستدامة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتركزت أفكار الشركات التي يقودها هؤلاء الرياديون في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاستدامة وهي التوجهات الحديثة التي تشهد تطورات لافتة ومتسارعة حول العالم.

وتنافس الرياديون مع عشرات الشركات الناشئة من حول العالم في هذه المسابقات والتحديات التي تهدف إلى تكريم وتحفيز الرياديين الذين يحملون أفكارا متميزة في قطاعاتهم، بحسب الغد.

وفي مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر، حققت شركة "آيون" للتقنيات المصغرة جائزة دولية في واحدة من أكبر المسابقات للشركات الناشئة حول العالم والتي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية قبل عدة أسابيع.

وتمكنت شركة "آيون" التي تأسست قبل ست سنوات، وتشرف على شبكة وأنظمة لشحن السيارات الكهربائية من الفوز بلقب أفضل شركة تكنولوجيا خضراء في منطقة الشرق الأوسط ضمن الفعالية التي ترشحت لها وتنافست عشرات الشركات الناشئة من 100 دولة حول العالم.

وفي سياق متصل تمكنت الريادية الأردنية م. ميسون خريسات وفريقها في شركة " أداء" خلال الشهر الماضي من الفوز وسط منافسة عالمية شديدة بجائزة "خبير العام للبناء الأخضر" الدولية التي تمنح من قبل مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي، للمستشارين والشركات العقارية المتميزين في مجال البناء المستدام.

وتؤكد هذه الجائزة على مساهمات فريق شركة (أداء) الأردنية بإدارة خريسات في قطاع الاستدامة واحترافيته على المستوى الدولي التي أدت بنجاح إلى اعتماد مبنى "المتحف المصري الكبير" الجديد في الجيزة في وقت سابق من هذا العام كمبنى أخضر حسب النظام الدولي "التميز في التصميم والكفاءة - إيدج" وتحقيقه أعلى مستوى في الاعتماد، مما أدى إلى منحه أيضا جائزة "مشروع العام للبناء الأخضر".

وحصدت الريادية الأردنية أسيل شقرة من خلال مشروعها " حواس" جائزة إقليمية للمشاريع الريادية الواعدة.

وتمكنت شقرة من خلال مشروعها أن تحجز مكانا بين الفائزين في مسار "الواعدين" ضمن النسخة الأولى من جائزة المجلس العربي لشباب العالم وهو ما يعد إنجازا متميزا واعترافا بأهمية الفكرة التي يقوم عليها مشروع "حواس" الذي يقوم على منصة تُوفر محتوى عربيا صوتيا من خلال وصف صوتي للأفلام والمسلسلات خاصة بالأطفال المكفوفين ليتخيلوا المشاهد ويتصوروها بشكل أدق.

وجائزة المجلس العربي لشباب العالم هي جائزة عالمية تستهدف شباب العالم في مجالات متعددة لتكريم المشاريع الإبداعية والاستثنائية وتبين جهود الشباب المتميزة في تحقيق التغيير الإيجابي.

وخلال الشهر الماضي حجزت الشركة الأردنية الريادية "الفريدو بوكس" مكانا بين أفضل 8 شركات ناشئة في تحدي "كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا"، التي ينظمه التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات، ويعرف باختصار تحالف "WITSA" في دورتها الثامنة والعشرين.

وحازت الشركة الناشئة الأردنية، التي تشرف على منصة إلكترونية لبيع وشراء الكتب الأكاديمية المستعملة على هذا الإنجاز بدعم ومتابعة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" التي نظمت وأشرفت على النسخة الوطنية من المسابقة.

وتمكن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " ألجيبرا انتيلجنس" الناشئة المتخصصة في حلول مراقبة الطاقة، أحمد الطوافشة من تسجيل إنجاز على مستوى إقليمي عندما حصد قبل عدة أشهر جائزة "مبتكر الطاقة لعام 2024 " عن منطقة الشرق الأوسط من قبل جمعية مهندسي الطاقة الأميركية