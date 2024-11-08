وفد الشعبة البرلمانية يشارك في اجتماع البرلمانات الخليجية في الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة «أبو ظبي»، خلال الفترة من 10-13 نوفمبر 2024م.
ومن المؤمل، أن تعقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية – بمشاركة ممثلين عن المجالس التشريعية لدول الخليج العربية – اجتماعها التاسع عشر، يوم 10 نوفمبر الجاري، والتباحث بشأن الموضوعات المقترحة، والبنود المزمع إدراجها ضمن جدول أعمال اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني الأمة.
وسيناقش اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة – والمقرر عقده في الثاني عشر من نوفمبر الجاري – المواضيع المشتركة التي اقترحتها المجالس التشريعية الخليجية، وتبادل الآراء بشأنها، مع الاطلاع على تقرير الاجتماع الدوري السابق، والنظر في الإجراءات والخطوات التي اتخذت من أجل تنفيذ التوصيات المتفق عليها.
الجدير بالذكر، أن وفد الشعبة البرلمانية برئاسة أحمد بن سلمان المسلم، يضم الدكتور محمد علي الخزاعي عضو مجلس الشورى «نائب رئيس الوفد»، إجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى، النائب باسمة عبدالكريم مبارك، النائب خالد صالح بوعنق، سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى، صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى، عبدالله علي النعيمي عضو مجلس الشورى، النائب محمد جاسم العليوي، النائب محمد حسين جناحي، النائب مريم حسن الصائغ، النائب نجيب حمد الكواري، المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
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