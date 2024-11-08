وفد الشعبة البرلمانية يشارك في اجتماع البرلمانات الخليجية في الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬المؤمل،‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬لجنة‭ ‬التنسيق‭ ‬البرلماني‭ ‬والعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬ – ‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ – ‭ ‬اجتماعها‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتباحث‭ ‬بشأن‭ ‬الموضوعات‭ ‬المقترحة،‭ ‬والبنود‭ ‬المزمع‭ ‬إدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والوطني‭ ‬الأمة‭.‬

وسيناقش‭ ‬اجتماع‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والوطني‭ ‬والأمة‭ ‬ – ‭ ‬والمقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ – ‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬بشأنها،‭ ‬مع‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬السابق،‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬يضم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الخزاعي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬‮«‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‮»‬،‭ ‬إجلال‭ ‬عيسى‭ ‬بوبشيت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬باسمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مبارك،‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق،‭ ‬سبيكة‭ ‬خليفة‭ ‬الفضالة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليوي،‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬جناحي،‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬حسن‭ ‬الصائغ،‭ ‬النائب‭ ‬نجيب‭ ‬حمد‭ ‬الكواري،‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية‭. ‬

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