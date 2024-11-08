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((الـخـدمـة الـمـدنية)) يرفض احتفاظ الموظف برصيد إجازات حتى 100 يوم

11/8/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحفظ‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬النيابي‭ ‬بالسماح‭ ‬للموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬برصيد‭ ‬إجازاته‭ ‬السنوية‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬يوم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬يوما،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬زيادة‭ ‬العبء‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬الباب‭ ‬الأول‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة،‭ ‬ورفع‭ ‬درجة‭ ‬التباين‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬برصيدهم‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ (‬60‭) ‬يوما‭.‬

وأكد‭ ‬الجهاز‭ ‬أن‭ ‬سياسات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تمتع‭ ‬الموظف‭ ‬بإجازته‭ ‬السنوية؛‭ ‬لضمان‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الراحة‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية‭ ‬والبعد‭ ‬عن‭ ‬ضغوط‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬عمله‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬السنة،‭ ‬وتجديد‭ ‬طاقته،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬راحة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظف‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح،‭ ‬مبينة‭ ‬اعتبارات‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬برصيده‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬الإجازة‭ ‬السنوية‭ ‬لانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل،‭ ‬وغياب‭ ‬التعويض‭ ‬المادي‭ ‬عن‭ ‬أيام‭ ‬العمل‭ ‬الإضافية‭ ‬للموظف،‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬والعدالة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬الإجازة‭ ‬السنوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬صعوبات‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬سنوية‭.‬

كلمات دالة

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