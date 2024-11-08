اختراقات استخبارية إسرائيلية تثير قلق السلطات الإيرانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وجّهت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سلسلة‭ ‬ضربات‭ ‬الى‭ ‬إيران‭ ‬وحلفائها،‭ ‬تظهر،‭ ‬بحسب‭ ‬محللين،‭ ‬اختراقها‭ ‬لأجهزة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ما‭ ‬بدأ‭ ‬يثير‭ ‬قلقا‭ ‬معلنا‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وندد‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني،‭ ‬أحد‭ ‬مستشاري‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬والأمين‭ ‬السابق‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬بمشكلة‭ ‬اختراق‭ ‬في‭ ‬إيران‭ (...) ‬منذ‭ ‬أعوام‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬‮«‬حصلت‭ ‬حالات‭ ‬إهمال‭. ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬واجهتها،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬كامل‭ ‬لها‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬استُهدِفَت‭ ‬طهران‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬بعمليات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتحقق‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬معطيات‭ ‬استخبارية‭ ‬دقيقة‭. ‬واغتيل‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬أثناء‭ ‬زيارة‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نُسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرين،‭ ‬قتل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬بضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وبين‭ ‬العمليتين،‭ ‬انفجرت‭ ‬آلاف‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬حوزة‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وجرح‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭. ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬المعقّدة‭ ‬التي‭ ‬نسبت‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قد‭ ‬تمّ‭ ‬التحضير‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭. ‬ورأى‭ ‬لاريجاني،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ورئيس‭ ‬سابق‭ ‬للبرلمان،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬عدو‭ ‬يفكّر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أعوام،‭ ‬ويلحق‭ ‬بك‭ ‬الأذى‭ ‬في‭ ‬لحظة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬علنية‭ ‬كهذه‭ ‬تبقى‭ ‬غير‭ ‬معتادة،‭ ‬لكن‭ ‬مضمونها‭ ‬ليس‭ ‬مفاجئا‭. ‬فقد‭ ‬سبق‭ ‬لمسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬أن‭ ‬اتهموا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬سلسلة‭ ‬عمليات‭ ‬سرّية‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬اغتيال‭ ‬ومحاولات‭ ‬اغتيال‭ ‬وتفجير‭ ‬وتخريب‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬حساسة‭. ‬

وتعرّض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬النوويين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬للاغتيال‭ ‬أو‭ ‬محاولات‭ ‬اغتيال‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬أبرزهم‭ ‬محسن‭ ‬فخري‭ ‬زاده‭ ‬الذي‭ ‬قُتِل‭ ‬قرب‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬بسلاح‭ ‬رشاش‭ ‬تمّ‭ ‬التحكم‭ ‬به‭ ‬عن‭ ‬بعد‭. ‬وأعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحكم‭ ‬بإعدام‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬وأعلنت‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬أرشيف‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مطلع‭ ‬2018‭. ‬

كما‭ ‬وقعت‭ ‬عمليات‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بقي‭ ‬منفّذوها‭ ‬مجهولين،‭ ‬رغم‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقف‭ ‬خلفها،‭ ‬مثل‭ ‬اغتيال‭ ‬شخصيات‭ ‬بينهم‭ ‬ضباط‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬واستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬صغيرة‭. ‬ورأى‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ألكسندر‭ ‬غرينبرغ‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬شخصية‭ ‬مثل‭ ‬لاريجاني‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬عجز‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬الاختراق‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬