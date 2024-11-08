رئيس الاتحاد الآسيوي يحضر نهائيات البطولة العربية للطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصل إلى البلاد في ساعة مبكرة أمس الجمعة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة رامون سوزارا وذلك لحضور منافسات البطولة العربية الثالثة والعشرين للرجال والتي تحتضنها المملكة حتى 10 نوفمبر الجاري بدعوة رسمية من الاتحاد البحريني للكرة الطائرة.
وكان في استقبال رئيس الاتحاد الآسيوي لدى وصوله بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة والأمين العام للاتحادين البحريني والعربي فراس جواد الحلواجي.
ورحب الشيخ علي بن محمد آل خليفة برئيس الاتحاد الآسيوي في أول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للاتحاد القاري قبل شهرين وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها مملكة البحرين على خارطة الكرة الطائرة الآسيوية والعلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الآسيوي بنظيره البحريني.
وجدد الشيخ علي بن محمد آل خليفة تقديم التهاني رامون سوزارا بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الآسيوي للسنوات الأربع القادمة معربا عن اعتزازه بهذه الزيارة والتي تجسد العلاقة الوطيدة بين الجانبين، مؤكدا على حرص الاتحاد البحريني لمد جسور التواصل والتعاون مع الاتحاد الآسيوي بما يسهم في تعزيز مسيرة اللعبة في القارة الآسيوية متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.
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