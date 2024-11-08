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رئيس الاتحاد الآسيوي يحضر نهائيات البطولة العربية للطائرة

11/8/2024 7:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا‭ ‬وذلك‭ ‬لحضور‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬للرجال‭ ‬والتي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بدعوة‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬بقاعة‭ ‬التشريفات‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬فراس‭ ‬جواد‭ ‬الحلواجي‭.‬

ورحب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬برئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬خارجية‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الآسيوية‭ ‬والعلاقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬بنظيره‭ ‬البحريني‭.‬

وجدد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تقديم‭ ‬التهاني‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬القادمة‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬العلاقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لمد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬


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