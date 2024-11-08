Saturday, 09 November 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في دور النصف النهائي من الطائرة العربيةرفاق ((عنان)) يعبرون عمان ويقابلون قطر في النهائي

11/8/2024 7:19:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عبر‭ ‬رفاق‭ ‬‮«‬ناصر‭ ‬عنان‮»‬‭ ‬قائد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بنجاح‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬وتأهلوا‭ ‬إلى‭ ‬مقابلة‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وسبق‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬العماني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬25‭-‬13،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬دور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬المنتخبين‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد‭ ‬العدد‭ ‬للوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬ومؤازرته،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تواجد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الفلبيني‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا‭. ‬

فرض‭ ‬التكافؤ‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬رمقه‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬الفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬حاضرة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬قائد‭ ‬منتخبنا‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬نهاية‭ ‬هجومية‭ ‬ناجحة‭ ‬للشوط،‭ ‬وقد‭ ‬استفاد‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬التغيير‭ ‬التكتيكي‭ ‬بإشراك‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬في‭ ‬مركز2،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحيدي‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ذاته،‭ ‬وكان‭ ‬خيار‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬محمد‭ ‬المقبالي‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭.‬

وظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬بأفضلية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬جراء‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأطراف‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإرسال‭ ‬الذي‭ ‬أربك‭ ‬الاستقبال‭ ‬العماني‭ ‬وفتح‭ ‬ألعابه‭ ‬لحائط‭ ‬الصد‭ ‬ودفاع‭ ‬منتخبنا‭ ‬22‭-‬11،‭ ‬مما‭ ‬أخذ‭ ‬جمال‭ ‬المعمري‭ ‬مدرب‭ ‬عمان‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬اضطرارية‭ ‬لإنعاش‭ ‬أداء‭ ‬منتخبه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬البديل‭ ‬العماني‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬جراء‭ ‬ملامسته‭ ‬للخط‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإرسال‭. ‬واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الضغط‭ ‬بالإرسال‭ ‬الهجومي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬عمان‭ ‬لتعطيل‭ ‬التدخلات‭ ‬الهجومية‭ ‬السريعة‭ ‬من‭ ‬خالد‭ ‬المقبالي‭ ‬وأحمد‭ ‬التوبي،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬ألعابه‭ ‬لحوائط‭ ‬الصد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬6-2،‭ ‬22‭-‬17،‭ ‬وبات‭ ‬منتخبنا‭ ‬المتحكم‭ ‬في‭ ‬المجريات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بحائط‭ ‬صده‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭.‬٤

قطر يقطع الطريق على تونس

قطع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬وأسقطه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬19‭-‬25،‭ ‬25-19،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وكان‭ ‬التونسيون‭ ‬سباقين‭ ‬إلى‭ ‬كسب‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬القطريون‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬غد‭ ‬الأحد،‭ ‬بينما‭ ‬يتحول‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

الشوط الفاصل ينقذ الكويتيين

تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬قد‭ ‬تخطى‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬19‭-‬25،‭ ‬28-26‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬5‭-‬8،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬المنتخبان‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬متكافئة،‭ ‬وقد‭ ‬حبس‭ ‬المنتخبان‭ ‬أنفاس‭ ‬المتابعين‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس،‭ ‬وقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الهجوم‭ ‬والدفاع‭ ‬وتشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬وكان‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭.‬


العراق يواجه الكويت على المركزين 5 و6

حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬ومستحقا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬أهله‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬5و6‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬5‭-‬8‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬22‭-‬25،‭ ‬25‭-‬23‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬الخاسرة‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬مساء‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬السابع‭ ‬والثامن‭.‬


عذبي:
الإصابات أفقدتنا البديل

أكّد‭ ‬عذبي‭ ‬العنزي‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬بأنّ‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬منتخبه‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬الربكة‭ ‬وعدم‭ ‬استقرار‭ ‬أداء‭ ‬منتخبه‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬لتحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬5‭-‬8‭.‬

وقال‭ ‬عذبي‭ ‬صحيح‭ ‬هناك‭ ‬اهتزاز‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬زميله‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بوفتين‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬وصانع‭ ‬اللعب‭ ‬تحامل‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها،‭ ‬ويتأمل‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬منتخبه‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭.‬


غريبة: نعد منتخبا يشرف الأردن


أفاد‭ ‬محمد‭ ‬غريبة‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬بأنه‭ ‬شخصيا‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬راض‭ ‬لأنّ‭ ‬المنتخب‭ ‬رغم‭ ‬حداثة‭ ‬سنّ‭ ‬لاعبيه‭ ‬وتجربتهم‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬أبدوا‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬مجاراة‭ ‬بقية‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تفوقهم‭ ‬خبرة‭ ‬وإمكانات‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬واجهوا‭ ‬فيها‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إذ‭ ‬وصف‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبوه‭ ‬بأنه‭ ‬أسوأ‭ ‬أداء‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬أحيانا‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬الأداء‭ ‬المزاجي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المردود‭ ‬الفني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬سنحاول‭ ‬أن‭ ‬نتلاشاها‭ ‬لاحقا‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬حسن‭ ‬الحصري‭ ‬الذي‭ ‬مرّ‭ ‬على‭ ‬تسلمه‭ ‬مسؤولية‭ ‬المنتخب‭ ‬قرابة‭ ‬الشهر‭.‬

ولفت‭ ‬غريبة‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬منتخب‭ ‬ليكون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الأردنية‭ ‬خلال‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الرياضية‭ ‬المستقبلية‭.‬



MENAFN08112024000055011008ID1108867281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث