في دور النصف النهائي من الطائرة العربيةرفاق ((عنان)) يعبرون عمان ويقابلون قطر في النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عبر رفاق «ناصر عنان» قائد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للمرة الثانية بنجاح لقاء المنتخب العماني وتأهلوا إلى مقابلة منتخب قطر في نهائي بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة المقرر له يوم الأحد القادم 10 نوفمبر الجاري، وسبق لمنتخبنا أن تفوق على منافسه العماني بثلاثة أشواط نظيفة في دور المجموعات.
وكان منتخبنا قد فاز على المنتخب العماني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 26-24، 25-13، 25-19، في لقاء دور النصف النهائي الذي جمع المنتخبين أمس في صالة عيسى بن راشد في الرفاع وسط حضور جماهيري جيد العدد للوقوف خلف المنتخب ومؤازرته، وشهدت المباراة تواجد رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الفلبيني رامون سوزارا.
فرض التكافؤ نفسه على مجريات الشوط الأول حتى رمقه الأخير الذي كانت فيه الفعالية الهجومية حاضرة من لاعبي المنتخبين، قبل أن يضع قائد منتخبنا ناصر عنان نهاية هجومية ناجحة للشوط، وقد استفاد منتخبنا من التغيير التكتيكي بإشراك محمد عنان في مركز2، في الوقت الذي كان فيه إسماعيل الحيدي متميزا في المركز ذاته، وكان خيار صانع ألعابه محمد المقبالي في الكثير من المناسبات.
وظهر منتخبنا بأفضلية في الشوط الثاني جراء الفاعلية الهجومية من ثلاثي الأطراف محمد يعقوب وناصر عنان وعلي إبراهيم فضلا عن الإرسال الذي أربك الاستقبال العماني وفتح ألعابه لحائط الصد ودفاع منتخبنا 22-11، مما أخذ جمال المعمري مدرب عمان إلى اللجوء إلى تغييرات اضطرارية لإنعاش أداء منتخبه، قبل أن يضع البديل العماني نهاية للشوط لصالح منتخبنا جراء ملامسته للخط خلال تنفيذ الإرسال. واصل منتخبنا في الشوط الثالث الضغط بالإرسال الهجومي من قبل محمد عنان على استقبال عمان لتعطيل التدخلات الهجومية السريعة من خالد المقبالي وأحمد التوبي، ونجح في فتح ألعابه لحوائط الصد التي كانت في الموعد 6-2، 22-17، وبات منتخبنا المتحكم في المجريات من خلال التميز الذي قدمه حسين منصور صانع اللعب قبل أن يضع محمد جاسم بحائط صده نهاية للشوط والمباراة لصالح منتخبنا.٤
قطر يقطع الطريق على تونس
قطع المنتخب القطري الطريق على المنتخب التونسي وأسقطه بثلاثة أشواط مقابل شوط 19-25، 25-19، 25-22، 25-21، في لقاء نصف النهائي الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وكان التونسيون سباقين إلى كسب الشوط الأول قبل أن يعود القطريون بقوة في الأشواط الثلاثة الأخيرة، وبهذه النتيجة تأهل منتخب قطر إلى مواجهة منتخبنا في النهائي المقرر له غد الأحد، بينما يتحول المنتخب التونسي إلى اللعب أمام المنتخب العماني لتحديد المركزين الثالث والرابع.
الشوط الفاصل ينقذ الكويتيين
تأهل المنتخب الكويتي إلى مواجهة المنتخب السعودي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس التي تقام اليوم عند الساعة 6.30 من مساء اليوم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
وكان المنتخب الكويتي قد تخطى منافسه المنتخب الأردني بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25-22، 25-21، 21-25، 19-25، 28-26 في لقاء تحديد المراكز من 5-8، إذ قدم المنتخبان خمسة أشواط متكافئة، وقد حبس المنتخبان أنفاس المتابعين خلال الشوط الخامس، وقدم المنتخب الأردني أفضل مبارياته على مستويات الهجوم والدفاع وتشكيل حائط الصد، وكان أقرب إلى تحقيق المفاجأة ابتداء من الشوط الثالث.
العراق يواجه الكويت على المركزين 5 و6
حقق المنتخب العراقي فوزا مهما ومستحقا في الوقت نفسه على حساب المنتخب السعودي أهله لمواجهة المنتخب الكويتي عند الساعة 6:00 من مساء اليوم لتحديد المركزين 5و6. وكان المنتخب العراقي قد تفوق في لقاء تحديد المراكز من 5-8 على المنتخب السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-18، 25-19، 22-25، 25-23 في اللقاء الذي شهدته صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
وبهذه النتيجة الخاسرة يلعب المنتخب السعودي أمام المنتخب الأردني في الساعة 4:00 مساء لتحديد المركزين السابع والثامن.
عذبي:
الإصابات أفقدتنا البديل
أكّد عذبي العنزي صانع ألعاب المنتخب الكويتي بأنّ الإصابات التي كان يعاني منها أكثر من ركيزة أساسية في منتخبه كانت وراء الربكة وعدم استقرار أداء منتخبه أمام المنتخب الأردني لتحديد المراكز من 5-8.
وقال عذبي صحيح هناك اهتزاز في الكرة الأولى إلا أنّ زميله عبد الله بوفتين قائد المنتخب وصانع اللعب تحامل على نفسه، ونجح في قيادة المنتخب خلال الفترة التي شارك فيها، ويتأمل أن يقدم منتخبه خلال المباراة القادمة لتحديد المركزين الخامس والسادس مستوى أفضل.
غريبة: نعد منتخبا يشرف الأردن
أفاد محمد غريبة رئيس وفد المنتخب الأردني بأنه شخصيا راض عن أداء المنتخب في البطولة، راض لأنّ المنتخب رغم حداثة سنّ لاعبيه وتجربتهم إلا أنهم أبدوا قدرة على مجاراة بقية المنتخبات التي تفوقهم خبرة وإمكانات باستثناء المباراة التي واجهوا فيها منتخبنا الوطني إذ وصف الأداء الذي قدمه لاعبوه بأنه أسوأ أداء لهم في البطولة.
وأضاف قائلا: ورغم ذلك أحيانا يغلب على أدائهم الأداء المزاجي الذي من شأنه يؤثر على المردود الفني وغيرها من الأخطاء التي بدون شك سنحاول أن نتلاشاها لاحقا مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسن الحصري الذي مرّ على تسلمه مسؤولية المنتخب قرابة الشهر.
ولفت غريبة إلى أنهم يعملون على تجهيز منتخب ليكون على مستوى عال وقادر على تشريف الكرة الطائرة الأردنية خلال الاستحقاقات الرياضية المستقبلية.
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