في دور النصف النهائي من الطائرة العربيةرفاق ((عنان)) يعبرون عمان ويقابلون قطر في النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عبر‭ ‬رفاق‭ ‬‮«‬ناصر‭ ‬عنان‮»‬‭ ‬قائد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بنجاح‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬وتأهلوا‭ ‬إلى‭ ‬مقابلة‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وسبق‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬أن‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬العماني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬25‭-‬13،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬دور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬المنتخبين‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد‭ ‬العدد‭ ‬للوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬ومؤازرته،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تواجد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الفلبيني‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا‭. ‬

فرض‭ ‬التكافؤ‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬رمقه‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬الفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬حاضرة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬قائد‭ ‬منتخبنا‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬نهاية‭ ‬هجومية‭ ‬ناجحة‭ ‬للشوط،‭ ‬وقد‭ ‬استفاد‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬التغيير‭ ‬التكتيكي‭ ‬بإشراك‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬في‭ ‬مركز2،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحيدي‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ذاته،‭ ‬وكان‭ ‬خيار‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬محمد‭ ‬المقبالي‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭.‬

وظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬بأفضلية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬جراء‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأطراف‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإرسال‭ ‬الذي‭ ‬أربك‭ ‬الاستقبال‭ ‬العماني‭ ‬وفتح‭ ‬ألعابه‭ ‬لحائط‭ ‬الصد‭ ‬ودفاع‭ ‬منتخبنا‭ ‬22‭-‬11،‭ ‬مما‭ ‬أخذ‭ ‬جمال‭ ‬المعمري‭ ‬مدرب‭ ‬عمان‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬اضطرارية‭ ‬لإنعاش‭ ‬أداء‭ ‬منتخبه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬البديل‭ ‬العماني‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬جراء‭ ‬ملامسته‭ ‬للخط‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإرسال‭. ‬واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الضغط‭ ‬بالإرسال‭ ‬الهجومي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬عمان‭ ‬لتعطيل‭ ‬التدخلات‭ ‬الهجومية‭ ‬السريعة‭ ‬من‭ ‬خالد‭ ‬المقبالي‭ ‬وأحمد‭ ‬التوبي،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬ألعابه‭ ‬لحوائط‭ ‬الصد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬6-2،‭ ‬22‭-‬17،‭ ‬وبات‭ ‬منتخبنا‭ ‬المتحكم‭ ‬في‭ ‬المجريات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬بحائط‭ ‬صده‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭.‬٤

قطر يقطع الطريق على تونس

قطع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬وأسقطه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬19‭-‬25،‭ ‬25-19،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وكان‭ ‬التونسيون‭ ‬سباقين‭ ‬إلى‭ ‬كسب‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬القطريون‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬غد‭ ‬الأحد،‭ ‬بينما‭ ‬يتحول‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

الشوط الفاصل ينقذ الكويتيين

تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬قد‭ ‬تخطى‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬19‭-‬25،‭ ‬28-26‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬5‭-‬8،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬المنتخبان‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬متكافئة،‭ ‬وقد‭ ‬حبس‭ ‬المنتخبان‭ ‬أنفاس‭ ‬المتابعين‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس،‭ ‬وقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الهجوم‭ ‬والدفاع‭ ‬وتشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬وكان‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المفاجأة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭.‬





العراق يواجه الكويت على المركزين 5 و6



حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬ومستحقا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬أهله‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬5و6‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬5‭-‬8‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬22‭-‬25،‭ ‬25‭-‬23‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬الخاسرة‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬مساء‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬السابع‭ ‬والثامن‭.‬





عذبي:

الإصابات أفقدتنا البديل

أكّد‭ ‬عذبي‭ ‬العنزي‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬بأنّ‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬منتخبه‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬الربكة‭ ‬وعدم‭ ‬استقرار‭ ‬أداء‭ ‬منتخبه‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬لتحديد‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬5‭-‬8‭.‬

وقال‭ ‬عذبي‭ ‬صحيح‭ ‬هناك‭ ‬اهتزاز‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬زميله‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بوفتين‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬وصانع‭ ‬اللعب‭ ‬تحامل‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها،‭ ‬ويتأمل‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬منتخبه‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭.‬





غريبة: نعد منتخبا يشرف الأردن





أفاد‭ ‬محمد‭ ‬غريبة‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬بأنه‭ ‬شخصيا‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬راض‭ ‬لأنّ‭ ‬المنتخب‭ ‬رغم‭ ‬حداثة‭ ‬سنّ‭ ‬لاعبيه‭ ‬وتجربتهم‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬أبدوا‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬مجاراة‭ ‬بقية‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تفوقهم‭ ‬خبرة‭ ‬وإمكانات‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬واجهوا‭ ‬فيها‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إذ‭ ‬وصف‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبوه‭ ‬بأنه‭ ‬أسوأ‭ ‬أداء‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬أحيانا‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬الأداء‭ ‬المزاجي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المردود‭ ‬الفني‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬سنحاول‭ ‬أن‭ ‬نتلاشاها‭ ‬لاحقا‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬حسن‭ ‬الحصري‭ ‬الذي‭ ‬مرّ‭ ‬على‭ ‬تسلمه‭ ‬مسؤولية‭ ‬المنتخب‭ ‬قرابة‭ ‬الشهر‭.‬

ولفت‭ ‬غريبة‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬منتخب‭ ‬ليكون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الأردنية‭ ‬خلال‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الرياضية‭ ‬المستقبلية‭.‬







