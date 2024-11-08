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أنشيلوتي: مبابي محبط لكنه متحفز

11/8/2024 7:19:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رأى‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد،‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬كان‭ ‬محبطا‭ ‬مثل‭ ‬فريقه‭ ‬بسبب‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬متحفزا‭ ‬للمباراة‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

يجد‭ ‬مبابي‭ ‬نفسه‭ ‬وسط‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬ويكافح‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬الأضواء‭ ‬الساطعة‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬استبعده‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭. ‬

قال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعب‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬‮«‬مبابي‭ ‬محبط‭ ‬إنما‭ ‬متحفز‮»‬‭. ‬ورفض‭ ‬المدرب‭ ‬تكهّن‭ ‬أسباب‭ ‬استبعاد‭ ‬مبابي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬ولا‭ ‬أملك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬عليه،‭ ‬ولا‭ ‬أسمح‭ ‬لنفسي‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

ورفض‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬انتقاد‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬هي‭ ‬مشكلة‭ ‬الجميع‭. ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬أدائنا‭. ‬لكنني‭ ‬مقتنع‭ ‬أن‭ ‬مبابي‭ ‬سيتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الصعبة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ (‬البرازيليين‭) ‬فينيسيوس‭ (‬جونيور‭) ‬أو‭ ‬رودريغو‭ ‬أو‭ (‬الإنكليزي‭ ‬جود‭) ‬بيلينغهام‭. ‬إنه‭ ‬وقت‭ ‬صعب‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬قد‭ ‬تعرض‭ ‬لخسارة‭ ‬ساحقة‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬برشلونة‭ ‬0‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ثم‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬راهنا‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭. ‬


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