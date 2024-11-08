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اليوم سحب قرعة ((خليجي 26))

11/8/2024 7:19:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬تسحب‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬قرعة‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبلين‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للبطولة،‭ ‬فإن‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬ستقام‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬والدورف‭ ‬أستوريا‭ ‬الكويت‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخليجية‭ ‬السابقين‭.‬

وتعد‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬هي‭ ‬البطولة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليجي‭ ‬العربي،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬منتخبات‭ ‬هي‭: ‬الكويت‭ ‬المضيف،‭ ‬وقطر،‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬والسعودية،‭ ‬والبحرين،‭ ‬والإمارات،‭ ‬والعراق،‭ ‬واليمن‭.‬

وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة،‭ ‬فسيتم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬مجموعتين،‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬تلعب‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬دوريا‭ ‬مجزأ‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬واحدة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والذي‭ ‬يتواجه‭ ‬فيه‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ويلعب‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬ويلتقي‭ ‬الفائزان‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ويتوج‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭.‬

وسيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬المضيف‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬يتواجد‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬خليجي‭ ‬25‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

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