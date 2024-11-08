اليوم سحب قرعة ((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة – (قنا): تسحب اليوم السبت قرعة النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها الكويت خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير المقبلين.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة المنظمة العليا للبطولة، فإن مراسم القرعة ستقام عند الساعة السابعة مساء في فندق «والدورف أستوريا الكويت»، بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى جانب مسؤولي الاتحاد وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، وعدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين.
وتعد «خليجي 26» هي البطولة الرابعة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليجي العربي، وبمشاركة ثمانية منتخبات هي: الكويت المضيف، وقطر، وسلطنة عمان، والسعودية، والبحرين، والإمارات، والعراق، واليمن.
وبحسب نظام البطولة، فسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب فيما بينها دوريا مجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب.
وسيكون المنتخب الكويتي المضيف على رأس المجموعة الأولى، فيما يتواجد المنتخب العراقي حامل لقب النسخة الماضية خليجي 25 التي جرت في البصرة، على رأس المجموعة الثانية.
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