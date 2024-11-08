علي بن خليفة وخليفة بن علي يمثلان اتحاد الكرة في قرعة (خليجي 26)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، مراسم سحب قرعة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، والتي ستجرى مساء السبت 9 نوفمبر 2024 بدولة الكويت.
وسيمثل الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، الاتحاد البحريني لكرة القدم في مراسم القرعة التي ستجرى تحت رعاية رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وبحضور رؤساء الاتحاد الخليجيين وكبار المسؤولين. وكانت اللجنة المنظمة العليا للبطولة اعتمدت التاسع من نوفمبر الجاري موعدًا لإجراء قرعة البطولة التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.
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