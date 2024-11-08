علي بن خليفة وخليفة بن علي يمثلان اتحاد الكرة في قرعة (خليجي 26)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مراسم‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬ستجرى‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭.‬

وسيمثل‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬وبحضور‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخليجيين‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭. ‬وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للبطولة‭ ‬اعتمدت‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬موعدًا‭ ‬لإجراء‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬



