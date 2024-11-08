الهلال يستعيد الصدارة والنصر يعزّز مركزه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استعاد فريق
الهلال
صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، ورفع رصيده إلى 28 نقطة بعدما تغلب على ضيفه الاتفاق، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة، وتقدم
الهلال
بهدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل ثوان من نهاية الشوط الأول، وعزز
الهلال
تقدمه بتسجيل هدفه الثاني بواسطة المحترف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، قبل أن ينجح
الهلال
في تسجيل ثالث أهدافه عند الدقيقة 90+6 عن طريق محمد القحطاني، بينما سجل هدف الاتفاق لاعبه فيكتور سانتوس من ركلة جزاء.
وفاز فريق أهلي جدة على ضيفه الرائد بهدفين نظيفين، و سجل الهدفين جابري فيجا وعلي الأسمري، ورفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.
واستعاد النصر نغمة الانتصارات بفوز صعب حققه على الرياضي بهدف سجله لاعبه ساديو ماني في الدقيقة 40، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الرياض المركز السابع برصيد 14 نقطة.
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