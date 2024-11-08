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الهلال يستعيد الصدارة والنصر يعزّز مركزه

11/8/2024 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬استعاد‭ ‬فريق‮
 الهلال
صدارة‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬ ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬ بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بنتيجة‭ ‬3-1،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬البطولة،‭ ‬وتقدم‮
 الهلال
بهدف‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬قبل‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعزز‮
 الهلال
تقدمه‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬بواسطة‭ ‬المحترف‭ ‬البرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬دي‭ ‬أوليفيرا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‮
 الهلال
في‭ ‬تسجيل‭ ‬ثالث‭ ‬أهدافه‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬90+6‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الاتفاق‭ ‬لاعبه‭ ‬فيكتور‭ ‬سانتوس‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬


‬وفاز‭ ‬فريق‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الرائد‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬ و سجل‭ ‬الهدفين‭ ‬جابري‭ ‬فيجا‭ ‬وعلي‭ ‬الأسمري،‭ ‬ ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬


‬واستعاد‭ ‬النصر‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬الرياضي‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬لاعبه‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40،‭ ‬ليعزز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬الرياض‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬



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