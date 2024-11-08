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البديع يخطف صدارة دوري الدرجة الثانية

11/8/2024 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00



اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تحقيق‭ ‬فريق‭ ‬البديع‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تصدر‭ ‬البديع‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬‮١٦‬‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬عند‭ ‬‮١٣‬‭ ‬نقطة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮١٠‬‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭. ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬على‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬على‭ ‬‮٧‬‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭.‬

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