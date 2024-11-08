البديع يخطف صدارة دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت مساء أمس الجمعة الجولة السادسة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى تحقيق فريق البديع فوزا ثمينا على حساب الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة تصدر البديع سلم الترتيب العام برصيد ١٦ نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند ١٣ نقطة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي بالماحوز.
وفي اللقاء الثاني فاز فريق أم الحصم على نظيره اتحاد الريف بنتيجة هدفين نظيفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الرفاع، وبهذه النتيجة رفع أم الحصم رصيده إلى ١٠ نقاط، فيما تجمد رصيد اتحاد الريف عند نقطتين.
وفي اللقاء الأخير حقق فريق مدينة عيسى فوزا عريضا على قلالي بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة رفع مدينة عيسى رصيده إلى على ٧ نقاط، في حين تجمد رصيد قلالي عند نقطتين.
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