ختام الأسبوع الأول لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬المباراتان‭ ‬النهائيتان‭ ‬للفردي،‭ ‬لفئتي‭ ‬الأول‭ ‬والفتيات،‭ ‬وستقام‭ ‬المباراتان‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشهد‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬نظرا‭ ‬لقوة‭ ‬ومهارة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتأهلين‭ ‬لمباراتي‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭.‬

وسيلتقي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬إيركوت‭ ‬آيدين‭ ‬واللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬ستانسلاف‭ ‬كوسيف،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬داكش‭ ‬كوكريتي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬وبواقع‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬0‭/‬6‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

فيما‭ ‬جاء‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬كوسيف‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬المنغولي‭ ‬أودريك‭ ‬بصعوبة،‭ ‬وبنتيجة‭ ‬مجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬2‭/‬6‭ ‬و7‭/‬5‭.‬

وفي‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬سيكون‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬صينيا‭ ‬خالصا‭ ‬بعد‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعبتين‭ ‬الصينيتين‭ ‬فانغيو‭ ‬شانغ،‭ ‬وتشانغ‭ ‬ليو،‭ ‬وتعد‭ ‬شانغ‭ ‬المصنفة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬فيما‭ ‬تعد‭ ‬ليو‭ ‬المصنفة‭ ‬السادسة‭.‬

ونجحت‭ ‬فانغيو‭ ‬شانغ‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬كيليج‭ ‬بهار‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬1‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المفاجئة‭ ‬والمثيرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬جاء‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعبة‭ ‬الصينية‭ ‬تشانغ‭ ‬ليو‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬اللاعبة‭ ‬الإستونية‭ ‬إليزافيتا‭ ‬أستفجيفا‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭ ‬و7‭/‬6،‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬وماراثونية‭.

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انطلاق‭ ‬تمهيدي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬للبطولة

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تبدأ‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وستبدأ‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭.‬