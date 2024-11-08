ختام الأسبوع الأول لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم السبت منافسات بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين لفئة « J 30»، حيث تقام اليوم المباراتان النهائيتان للفردي، لفئتي الأول والفتيات، وستقام المباراتان على ملاعب الاتحاد بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وتعد هذه البطولة الأولى ضمن سلسلة البطولات التي يستضيفها الاتحاد البحريني للتنس خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، والتي انطلقت في الرابع من الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يكون المشهد الختامي للبطولة الكثير من الإثارة نظرا لقوة ومهارة اللاعبين المتأهلين لمباراتي النهائي من الأولاد والفتيات.
وسيلتقي في نهائي فردي الأولاد كل من اللاعب التركي إيركوت آيدين واللاعب البلغاري ستانسلاف كوسيف، حيث تأهل اللاعب التركي على حساب اللاعب الهندي داكش كوكريتي بعد الفوز عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع 6/4، 0/6 و6/2 في الدور نصف النهائي.
فيما جاء تأهل اللاعب البلغاري كوسيف إلى النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على اللاعب المنغولي أودريك بصعوبة، وبنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها 6/4، 2/6 و7/5.
وفي فردي الفتيات، سيكون نهائي المسابقة صينيا خالصا بعد تأهل اللاعبتين الصينيتين فانغيو شانغ، وتشانغ ليو، وتعد شانغ المصنفة الثالثة في البطولة، فيما تعد ليو المصنفة السادسة.
ونجحت فانغيو شانغ في التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزها على اللاعبة كيليج بهار المصنفة الأولى في البطولة بنتيجة 6/0 و6/1 في الدور نصف النهائي، حيث تعد نتيجة المباراة واحدة من النتائج المفاجئة والمثيرة في البطولة.
وفي الجانب الآخر، جاء تأهل اللاعبة الصينية تشانغ ليو على حساب اللاعبة الإستونية إليزافيتا أستفجيفا بنتيجة 7/6 و7/6، بعد مباراة قوية وماراثونية.
انطلاق تمهيدي الأسبوع الثاني للبطولة
من جهة أخرى، تبدأ اليوم السبت منافسات الدور التمهيدي للتأهل إلى الدور الرئيسي للأسبوع الثاني من بطولة الاتحاد الدولي للتنس والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري، وستبدأ منافسات دور الـ32 يوم الإثنين المقبل.
MENAFN08112024000055011008ID1108867275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.