سفيرة البحرين تزور منتخب البولينج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
زارت فوزية زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جهورية مصر بزيارة صالة المركز الدولي للبولينغ التي تقام فيها منافسات البطولة والتقت مع أفراد البعثة حيث هنأت اللاعبة نورة سلطان على إنجازها كما شجعت اللاعبين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.
واطلعت السفيرة زينل على أجواء المشاركة البحرينية وتمنت لأفراد البعثة إقامة طيبة ومنافسات قوية مبدية استعداد السفارة لتقديم أية مساعدة ممكنة لتسهيل وتأمين الظروف المثالية للمشاركة البحرينية في البطولة.
بدوره توجه صالح محمد البوفلاح رئيس الاتحاد البحريني للبولينج بالشكر للسفيرة على الاهتمام والمتابعة والتواصل اليومي مع البعثة والاطمئنان على أفرادها وتأمين كل احتياجاتها، مؤكدا أن سفارة البحرين في مصر قدمت كل التسهيلات للبعثة منذ وصولها الى القاهرة، مشيرا الى ان حضور ودعم السفيرة هو محل اعتزاز لنا جميعا، مقدما شكره وتقديره للسفيرة على جهودها المبذولة مع افراد ومنتسبي السفارة.
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