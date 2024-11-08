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سفيرة البحرين تزور منتخب البولينج

11/8/2024 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

زارت‭ ‬فوزية‭ ‬زينل،‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جهورية‭ ‬مصر‭ ‬بزيارة‭ ‬صالة‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للبولينغ‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬والتقت‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬البعثة‭ ‬حيث‭ ‬هنأت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬على‭ ‬إنجازها‭ ‬كما‭ ‬شجعت‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

واطلعت‭ ‬السفيرة‭ ‬زينل‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمنت‭ ‬لأفراد‭ ‬البعثة‭ ‬إقامة‭ ‬طيبة‭ ‬ومنافسات‭ ‬قوية‭ ‬مبدية‭ ‬استعداد‭ ‬السفارة‭ ‬لتقديم‭ ‬أية‭ ‬مساعدة‭ ‬ممكنة‭ ‬لتسهيل‭ ‬وتأمين‭ ‬الظروف‭ ‬المثالية‭ ‬للمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

بدوره‭ ‬توجه‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬البوفلاح‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬بالشكر‭ ‬للسفيرة‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬والمتابعة‭ ‬والتواصل‭ ‬اليومي‭ ‬مع‭ ‬البعثة‭ ‬والاطمئنان‭ ‬على‭ ‬أفرادها‭ ‬وتأمين‭ ‬كل‭ ‬احتياجاتها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬سفارة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬للبعثة‭ ‬منذ‭ ‬وصولها‭ ‬الى‭ ‬القاهرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬حضور‭ ‬ودعم‭ ‬السفيرة‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬اعتزاز‭ ‬لنا‭ ‬جميعا،‭ ‬مقدما‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للسفيرة‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المبذولة‭ ‬مع‭ ‬افراد‭ ‬ومنتسبي‭ ‬السفارة‭.‬

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