منتخب البولينج يبحث عن التتويج بميدالية عربية ثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حلَّت لاعبة منتخبنا للبولينج نورة ماجد سلطان في المركز الرابع بمسابقة دور الأساتذة (سيدات) المرحلة الأولى المؤلفة من 6 أشواط التي جرت أمس ضمن البطولة العربية للبولينج، المقامة في المركز الدولي للبولينج بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتمكنت نورة من جمع 1209 نقطة فيما تصدرت المصرية سارة جمال أشواط المرحلة الأولى بـ 1408 وجاءت الكويتية شريفة إسكندر ثانياً بـ 1240 نقطة والمصرية لوجي رامي ثالثاً بـ 1239 نقطة.
وتختتم غداً السبت البطولة بإقامة المرحلة الثانية من مسابقة الأساتذة للسيدات المؤلفة أيضاً من6 أشواط التي تأهلت إليها لاعباتنا والتي سيتم في نهايتها توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين.
ولدى الرجال لم يحالف الحظ لاعبي المنتخب ولم يتأهل أحد منهم إلى المرحلة الثانية من دور الأساتذة التي تختتم اليوم.
السليطي: فرصة للتتويج اليوم
أشار أمين سر اتحاد البولينج ناصر السليطي إلى أهمية الاحتكاك مع لاعبين مميزين من مختلف الدول العربية، مهنئاً اللاعبة نورة سلطان على الميدالية البرونزية التي أحرزتها في مسابقة الترتيب العام.
وأضاف السليطي أنه ماتزال هناك فرصة للتتويج غداً في مسابقة الأساتذة للسيدات من خلال المنافسة على إحدى الميداليات، وستكون هناك خطة عمل مستقبلية لإعداد المنتخب وتأمين كل احتياجاته من معسكرات تدريبية للوصول إلى المستوى الفني المطلوب.
سلطان: طموحنا كان أكبر
عبّرت اللاعبة نورة ماجد سلطان عن سعادتها بالمشاركة في البطولة وإحرازها الميدالية البرونزية، وأنّ الطموح كان أكبر، مشيرة إلى أنها تأمل في تقديم أداء ونتيجة جيدة غداً في المرحلة الثانية لمسابقة الأساتذة.
وأضافت سلطان بأنّ قوة المنافسة هذا العام جاءت نتيجة التحضيرات الجيدة لجميع المنتخبات والتي سبقت البطولة، مؤكدة أنّها ستتابع مع زميلاتها رحلة التدريب والإعداد مستقبلاً لتحقيق الميداليات في البطولات القادمة.
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