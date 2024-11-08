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منتخب البولينج يبحث عن التتويج بميدالية عربية ثانية

11/8/2024 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حلَّت‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬للبولينج‭ ‬نورة‭ ‬ماجد‭ ‬سلطان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بمسابقة‭ ‬دور‭ ‬الأساتذة‭ (‬سيدات‭) ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أشواط‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬أمس‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبولينج،‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للبولينج‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭.‬

وتمكنت‭ ‬نورة‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬1209‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬تصدرت‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬جمال‭ ‬أشواط‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬بـ‭ ‬1408‭ ‬وجاءت‭ ‬الكويتية‭ ‬شريفة‭ ‬إسكندر‭ ‬ثانياً‭ ‬بـ‭ ‬1240‭ ‬نقطة‭ ‬والمصرية‭ ‬لوجي‭ ‬رامي‭ ‬ثالثاً‭ ‬بـ‭ ‬1239‭ ‬نقطة‭.‬

وتختتم‭ ‬غداً‭ ‬السبت‭ ‬البطولة‭ ‬بإقامة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الأساتذة‭ ‬للسيدات‭ ‬المؤلفة‭ ‬أيضاً‭ ‬من6‭ ‬أشواط‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬إليها‭ ‬لاعباتنا‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬نهايتها‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬والميداليات‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭.‬

ولدى‭ ‬الرجال‭ ‬لم‭ ‬يحالف‭ ‬الحظ‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬ولم‭ ‬يتأهل‭ ‬أحد‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الأساتذة‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬اليوم‭.‬

السليطي‭: ‬فرصة‭ ‬للتتويج‭ ‬اليوم‭

أشار‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اتحاد‭ ‬البولينج‭ ‬ناصر‭ ‬السليطي‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬مهنئاً‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬التي‭ ‬أحرزتها‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

وأضاف‭ ‬السليطي‭ ‬أنه‭ ‬ماتزال‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬للتتويج‭ ‬غداً‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الأساتذة‭ ‬للسيدات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬الميداليات،‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬مستقبلية‭ ‬لإعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬وتأمين‭ ‬كل‭ ‬احتياجاته‭ ‬من‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬المطلوب‭.‬

سلطان‭: ‬طموحنا‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭ ‬

عبّرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬ماجد‭ ‬سلطان‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وإحرازها‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬وأنّ‭ ‬الطموح‭ ‬كان‭ ‬أكبر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬ونتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬غداً‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لمسابقة‭ ‬الأساتذة‭.‬

وأضافت‭ ‬سلطان‭ ‬بأنّ‭ ‬قوة‭ ‬المنافسة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬التحضيرات‭ ‬الجيدة‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬والتي‭ ‬سبقت‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنّها‭ ‬ستتابع‭ ‬مع‭ ‬زميلاتها‭ ‬رحلة‭ ‬التدريب‭ ‬والإعداد‭ ‬مستقبلاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭.‬


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