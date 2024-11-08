عن قسوة القانون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولكنني‭ ‬اليوم‭ ‬أعبر‭ ‬بكم‭ ‬البحار‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭: ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬نال‭ ‬27‭ ‬مواطنا‭ ‬أمريكيا‭ ‬حق‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬محكوما‭ ‬عليهم‭ ‬بالإعدام‭ ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬طوال،‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬تسع،‭ ‬وسبع‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ثبتت‭ ‬براءتهم‭ (‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يتعللون‭ ‬بعدم‭ ‬التعجل‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام،‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬الوارد‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما،‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬ما،‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭). ‬ما‭ ‬لفت‭ ‬انتباهي‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬البريطاني‭ ‬كيني‭ ‬ريتشي،‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬بلاده‭ ‬سعيدا‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وكان‭ ‬حُكمٌ‭ ‬بالإعدام‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬بحقه‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬بجريرة‭ ‬قتل،‭ ‬وبتطور‭ ‬تقنيات‭ ‬فحص‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬ثبتت‭ ‬براءته‭. ‬دعك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬لجريمة‭ ‬لم‭ ‬يرتكبها،‭ ‬فقط‭ ‬تخيل‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬يتوقع‭ ‬إعدامه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7300‭ ‬يوم‭. ‬وكل‭ ‬ذو‭ ‬حس‭ ‬إنساني‭ ‬لا‭ ‬يعترض‭ ‬على‭ ‬تطويل‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬الإعدام‭ ‬عقوبة‭ ‬لها،‭ ‬فإزهاق‭ ‬روح‭ ‬إنسان‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬وبأسلوب‭ ‬يتسم‭ ‬بالكلفتة‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬القتل‭ ‬العمد،‭ ‬ولكن‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬حكم‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬ابن‭ ‬آدم،‭ ‬ويظل‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬فهذه‭ ‬قسوة‭ ‬لا‭ ‬تتسم‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬الأنظمة‭ ‬القضائية‭ ‬العشوائية‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭.‬

معليش،‭ ‬سأستشهد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بتجربتي‭ ‬القصيرة‭ ‬في‭ ‬السجن‭ (‬وليس‭ ‬قصدي‭ ‬تأكيد‭ ‬أنني‭ ‬مناضل،‭ ‬فالفترة‭ ‬التي‭ ‬قضيتها‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬كانت‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬المرارات،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬معي‭ ‬أعز‭ ‬أصدقائي،‭ ‬وكنا‭ ‬نقضي‭ ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬القراءة‭ ‬وألعاب‭ ‬التسلية‭ ‬وكانت‭ ‬علاقتنا‭ ‬بحراس‭ ‬السجن‭ ‬أخوية‭ ‬وبيننا‭ ‬احترام‭ ‬متبادل،‭ ‬ولم‭ ‬نتعرض‭ ‬لتعذيب‭ ‬أو‭ ‬إذلال‭). ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬نقلوني‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬السياسيين‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬الزنزانات‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفي‭ ‬ليلتي‭ ‬الأولى‭ ‬هناك‭ ‬تناهت‭ ‬إلى‭ ‬آذاننا‭ ‬صرخات‭ ‬وعويل‭ ‬وبكاء‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬رجل،‭ ‬وقال‭ ‬لنا‭ ‬بعض‭ ‬‮«‬أرباب‭ ‬السوابق‮»‬‭ ‬من‭ ‬السياسيين،‭ ‬إن‭ ‬زنازين‭ ‬الإعدام‭ ‬تقع‭ ‬خلف‭ ‬زنازيننا‭ ‬وإن‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬سيعدم‭ ‬شنقا‭ ‬في‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬أصبت‭ ‬برعشة‭ ‬ونوبة‭ ‬بكاء‭ ‬هستيري‭. ‬تخيلته‭ ‬يساق‭ ‬إلى‭ ‬المشنقة‭ ‬ويداه‭ ‬وساقاه‭ ‬مكبلتان‭ ‬بالأصفاد‭ ‬وكيس‭ ‬أسود‭ ‬على‭ ‬رأسه،‭ ‬ويضعون‭ ‬الأنشوطة‭ ‬حول‭ ‬رقبته‭ ‬ثم‭ ‬يسحبون‭ ‬القطعة‭ ‬الخشبية‭ ‬التي‭ ‬يقف‭ ‬عليها‭ ‬فيتدلى‭ ‬جسمه‭ ‬بفعل‭ ‬الكيس‭ ‬الرملي‭ ‬المربوط‭ ‬إلى‭ ‬رجله،‭ ‬وتنكسر‭ ‬رقبته‭ ‬محدثة‭ ‬طقطقة‭ ‬يسمعها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حوله،‭ ‬ويكشف‭ ‬الطبيب‭ ‬على‭ ‬الجثمان‭ ‬وقد‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬حيا‭ ‬فيتم‭ ‬تكرار‭ ‬عملية‭ ‬الإعدام،‭ (‬يقال‭ ‬إنه‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬بإعدام‭ ‬روسي‭ ‬شنقا‭ ‬وشنقوه‭ ‬ولم‭ ‬يمت،‭ ‬وسقط‭ ‬عنه‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬فجاءت‭ ‬صيغة‭ ‬‮«‬الإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬حتى‭ ‬الموت‮»‬‭. ‬يعني‭ ‬لازم‭ ‬تموت‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اضطر‭ ‬الجماعة‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬الشنق‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭).. ‬انتظار‭ ‬الموت‭ ‬المحتوم‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬الموت‭ ‬ذاتها‭.‬

كان‭ ‬السجناء‭ ‬الجنائيون‭ ‬يكلفون‭ ‬بتنظيف‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬المعتقلون‭ ‬السياسيون،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬متهمون‭ ‬بجرائم‭ ‬قتل‭ ‬ظلوا‭ ‬محبوسين‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬دون‭ ‬محاكمة‭ ‬أو‭ ‬شهدوا‭ ‬جلسة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤهم‭ ‬بعدها‭ ‬قط،‭ ‬ونجح‭ ‬محامون‭ ‬كانوا‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬المعتقل،‭ ‬في‭ ‬شطب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬تلك‭ ‬الفئة،‭ ‬دون‭ ‬كبير‭ ‬عناء‭ ‬بالطعن‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬حبسهم‭ ‬لقانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يثير‭ ‬الدهشة‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬يظل‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬الموت‭ ‬ death ‭ ‬ row ‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬يموت‭ ‬خلالها‭ ‬يوميا‭. ‬ثم‭ ‬يطالبوننا‭ ‬باتباع‭ ‬المدرسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العدالة‭.‬