قمة مرتقبة تجمع سابالينكا بغوف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ففي‭ ‬مباريات‭ ‬فئة‭ ‬الفردي‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬البرتقالية»؛‭ ‬ودّعت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬بطلة‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين،‭ ‬في‭ ‬مواجهةٍ‭ ‬استغرقت‭ ‬‮«‬51‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬أسرع‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬أعوام،‭ ‬فيما‭ ‬تأهلت‭ ‬التشيكية‭ ‬باربورا‭ ‬كريتشيكوفا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ -‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ - ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

‭ ‬ووصفت‭ ‬التشيكية‭ ‬كريشيكوفا‭ ‬مباراتها‭ ‬ضد‭ ‬الأمريكية‭ ‬غوف،‭ ‬بالشاقة؛‭ ‬نظير‭ ‬قوة‭ ‬منافستها،‭ ‬مبينةً‭ ‬أنها‭ ‬ستبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬طموحها‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬خاصةً‭ ‬أنها‭ ‬ستخوض‭ ‬اللقاء‭ ‬المقبل‭ ‬ضد‭ ‬الصينية‭ ‬كينوين،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬مستوياتٍ‭ ‬مختلفةً‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‭.‬

وفي‭ ‬لقاءات‭ ‬الزوجي‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬‮«‬البيضاء‮»‬‭ ‬تأهلت‭ ‬كل‭ ‬من‭ (‬الكندية‭ ‬غابرييلا‭ ‬دابروفسكي‭ ‬والنوزيلندية‭ ‬إيرين‭ ‬روتليف‭) ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ (‬الأمريكيتين‭ ‬ديزيراي‭ ‬كرواتشيك‭ ‬وكارولين‭ ‬دولهايد‭) ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة،‭ ‬فيما‭ ‬نجحت‭ ‬كل‭ ‬من‭ (‬هاو‭- ‬تشينغ‭ ‬تشان‭ ‬‮«‬تايبيه‭-‬الصين‮»‬‭ ‬والروسية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬كوديرميتوفا‭) ‬بالعبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبهما‭ ‬على‭ (‬الإيطاليتين‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬وسارة‭ ‬إيراني‭) ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬للبطولة‭ ‬وتحديدًا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬النصف‭ ‬نهائي‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬الفردي‮»‬؛‭ ‬ستلتقي‭ ‬التشيكية‭ ‬باربورا‭ ‬كريتشيكوفا‭ ‬بنظيرتها‭ ‬الصينية‭ ‬شينغ‭ ‬كينوين‭ -‬بطلة‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬تواجه‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬نظيرتها‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬لقاءات‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الزوجي‮»‬‭ ‬بمواجهةٍ‭ ‬تجمع‭ (‬الأمريكية‭ ‬نيكول‭ ‬ميليشار‭-‬مارتينيز‭ ‬والأسترالية‭ ‬إيلين‭ ‬بيريز‭) ‬بنظيرتيهما‭ (‬الكندية‭ ‬غابرييلا‭ ‬دابروفسكي‭ ‬والنيوزيلندية‭ ‬إيرين‭ ‬روتليف‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬كل‭ ‬من‭ (‬التشيكية‭ ‬كاترينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬والأمريكية‭ ‬تايلور‭ ‬تاونسند‭) ‬أمام‭ (‬هاو‭- ‬تشينغ‭ ‬تشان‭ ‬‮«‬تايبيه‭-‬الصين‮»‬‭ ‬والروسية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬كوديرميتوفا‭).‬



