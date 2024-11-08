قمة مرتقبة تجمع سابالينكا بغوف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض - (واس): اكتمل عقد المتأهلات إلى الدور نصف النهائي من بطولة رابطة محترفات التنس، التي تجري منافساتها في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.
ففي مباريات فئة الفردي عن المجموعة «البرتقالية»؛ ودّعت البولندية إيغا شفيونتيك بطلة عام 2023م، منافسات البطولة، على الرغم من فوزها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين نظيفتين، في مواجهةٍ استغرقت «51 دقيقة» وتعد هذه أسرع مباراة في البطولة منذ 8 أعوام، فيما تأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف -المتأهلة إلى دور الأربعة - بمجموعتين دون مقابل.
ووصفت التشيكية كريشيكوفا مباراتها ضد الأمريكية غوف، بالشاقة؛ نظير قوة منافستها، مبينةً أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل الاستمرار في البطولة، مؤكدة أن طموحها يتمثل في إنهاء الموسم بأفضل صورة، خاصةً أنها ستخوض اللقاء المقبل ضد الصينية كينوين، والتي تقدم مستوياتٍ مختلفةً طوال الموسم.
وفي لقاءات الزوجي من المجموعة «البيضاء» تأهلت كل من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنوزيلندية إيرين روتليف) إلى الدور نصف النهائي، بعد الانتصار على (الأمريكيتين ديزيراي كرواتشيك وكارولين دولهايد) بمجموعتين مقابل مجموعة، فيما نجحت كل من (هاو- تشينغ تشان «تايبيه-الصين» والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا) بالعبور إلى الدور المقبل، بعد تغلبهما على (الإيطاليتين جاسمين باوليني وسارة إيراني) بمجموعتين مقابل مجموعة.
وفي اليوم ما قبل الأخير للبطولة وتحديدًا في منافسات دور النصف نهائي لفئة «الفردي»؛ ستلتقي التشيكية باربورا كريتشيكوفا بنظيرتها الصينية شينغ كينوين -بطلة الفردي في أولمبياد باريس 2024، كما تواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا نظيرتها الأمريكية كوكو غوف، بينما تنطلق لقاءات دور الأربعة في فئة «الزوجي» بمواجهةٍ تجمع (الأمريكية نيكول ميليشار-مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) بنظيرتيهما (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف)، على أن تلعب كل من (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند) أمام (هاو- تشينغ تشان «تايبيه-الصين» والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا).
MENAFN08112024000055011008ID1108867032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.