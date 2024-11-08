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ترامب يختار أول شخصية في إدارته ويتطلع إلى عقد محادثات مع بوتين

11/8/2024 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الخميس‭ ‬أول‭ ‬تعيين‭ ‬في‭ ‬إدارته‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬بينما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬نيّته‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬سياسات‭ ‬الإدارة‭ ‬الحالية‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭. ‬

واختار‭ ‬ترامب‭ ‬مديرة‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬سوزي‭ ‬وايلز‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬كبيرة‭ ‬موظفي‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تعيّن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع‭ ‬وأول‭ ‬قرار‭ ‬تعيين‭ ‬في‭ ‬إدارته‭ ‬المقبلة‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أفاد‭ ‬ترامب‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬بوتين،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬أعتقد‭ ‬بأننا‭ ‬سنتحدث‮»‬‭. ‬

مثّل‭ ‬ذلك‭ ‬تحوّلا‭ ‬عن‭ ‬الصمت‭ ‬والجفاء‭ ‬التام‭ ‬الذي‭ ‬ساد‭ ‬بين‭ ‬بايدن‭ ‬وترامب‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬واوكرانيا‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬وسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬انتقاد‭ ‬ترامب‭ ‬للدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكييف‭. ‬

وسبق‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬أن‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬سيدعم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سلمي‭ ‬لحل‭ ‬النزاع،‭ ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬تحدّث‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعوات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬خطيرة‮»‬‭.‬

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