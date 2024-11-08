ترامب يختار أول شخصية في إدارته ويتطلع إلى عقد محادثات مع بوتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واشنطن
– (أ ف ب): أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخميس أول تعيين في إدارته بعد فوزه الحاسم في الانتخابات، بينما أشار إلى نيّته التخلي عن سياسات الإدارة الحالية عبر عقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واختار ترامب مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز لتولي منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتكون أول امرأة تعيّن في هذا المنصب الرفيع وأول قرار تعيين في إدارته المقبلة.
من ناحية أخرى أفاد ترامب شبكة «إن بي سي نيوز» بأنه منذ فوزه لم يتحدث مع بوتين، مضيفا «لكن أعتقد بأننا سنتحدث».
مثّل ذلك تحوّلا عن الصمت والجفاء التام الذي ساد بين بايدن وترامب منذ بدء النزاع العسكري بين روسيا واوكرانيا في 2022 وسلّط الضوء على انتقاد ترامب للدعم الأمريكي لكييف.
وسبق للرئيس المنتخب أن أفاد بأنه سيدعم التوصل إلى اتفاق سلمي لحل النزاع، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تحدّث مع ترامب الأربعاء أشار إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار «خطيرة».
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