ترامب يختار أول شخصية في إدارته ويتطلع إلى عقد محادثات مع بوتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واختار‭ ‬ترامب‭ ‬مديرة‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬سوزي‭ ‬وايلز‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬كبيرة‭ ‬موظفي‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تعيّن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الرفيع‭ ‬وأول‭ ‬قرار‭ ‬تعيين‭ ‬في‭ ‬إدارته‭ ‬المقبلة‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬أفاد‭ ‬ترامب‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬مع‭ ‬بوتين،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬أعتقد‭ ‬بأننا‭ ‬سنتحدث‮»‬‭. ‬

مثّل‭ ‬ذلك‭ ‬تحوّلا‭ ‬عن‭ ‬الصمت‭ ‬والجفاء‭ ‬التام‭ ‬الذي‭ ‬ساد‭ ‬بين‭ ‬بايدن‭ ‬وترامب‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬واوكرانيا‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬وسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬انتقاد‭ ‬ترامب‭ ‬للدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكييف‭. ‬

وسبق‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬أن‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬سيدعم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سلمي‭ ‬لحل‭ ‬النزاع،‭ ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬تحدّث‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعوات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬خطيرة‮»‬‭.‬