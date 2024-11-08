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رغم موافقة غرفة التجارةتحفظ حكومي على منح صاحب العمل 30 يوما لتجديد تصريح العمل

11/8/2024 7:07:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب


طالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬معد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مهلةً‭ ‬زمنيةً‭ ‬مقدارها‭ ‬30‭ ‬يوماً،‭ ‬لتجديد‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يجنّبه‭ ‬عقوبتي‭ ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تعارض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬العامل‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬المفضل‭ ‬لدى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬ودعم‭ ‬برامج‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬المطلوب‭ ‬توفيرها‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدوير‭ ‬الرسوم‭ ‬المحصّلة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬استقطاع‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تحصّلها‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتوريدها‭ ‬إلى‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬ليتولى‭ ‬ذلك‭ ‬الصندوق‭ ‬القيام‭ ‬بالدور‭ ‬المنوط‭ ‬به‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ورفع‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬وتمويل‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة؛‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬ومقدرتهم‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وإنشاء‭ ‬الوظائف‭ ‬اللازمة‭ ‬والمناسبة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬المسجّلين‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يثير‭ ‬مشاكل‭ ‬عمليّة‭ ‬كبيرة‭ ‬عند‭ ‬تطبيقه‭ ‬ويؤدّي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬ظاهرة‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬حيث‭ ‬مهلة‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬التي‭ ‬يقرّرها‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لن‭ ‬تمدّد‭ ‬صلاحية‭ ‬ذلك‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬سينتهي‭ ‬حتماً‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬بانتهاء‭ ‬مدته،‭ ‬ولن‭ ‬يستطيع‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬حينها‭ ‬مزاولة‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وإلاّ‭ ‬أصبح‭ ‬بذلك‭ ‬مخالفاً‭ ‬للقانون‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬قاعدة‭ ‬أساسية‭ ‬تواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬عبر‭ ‬نص‭: ‬‮«‬يحظر‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يستطيع‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬استخدام‭ ‬ذلك‭ ‬العامل‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المهلة،‭ ‬تطبيقاً‭ ‬للفقرة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬نصها‭ ‬على‭ ‬أن‭: ‬‮«‬يحظر‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬استخدام‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬شروط‭ ‬التصريح‮»‬،‭ ‬وإن‭ ‬مهلة‭ ‬الثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬الإضافية‭ ‬لتجديد‭ ‬التصريح‭ ‬التي‭ ‬يقرّرها‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬مدته‭ ‬هي‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬نسبياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬سيترتب‭ ‬عليها‭ ‬زيادة‭ ‬أعداد‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية؛‭ ‬لأنّ‭ ‬العامل‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬تصريحه‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬وإلى‭ ‬حين‭ ‬تجديده‭ ‬سيضطر‭ ‬إلى‭ ‬العمل،‭ ‬فيصبح‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬ينشأ‭ ‬عنه‭ ‬وجود‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬يتعذّر‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬له‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬أو‭ ‬أنّ‭ ‬يتم‭ ‬تجديد‭ ‬تصريحه‭ ‬السابق؛‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬منح‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬تجديده‭ ‬لمخالفته‭ ‬الشروط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬قانوناً‭.‬

وبينت‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬يحظر‭ ‬انتقال‭ ‬العامل‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفته‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادر‭ ‬بشأنه‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬كما‭ ‬أوجب‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادر‭ ‬للعامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفته‭ ‬شروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادر‭ ‬بشأنه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬ومن‭ ‬ثَمّ‭ ‬أضحى‭ ‬وضع‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مخالفاً‭ ‬وغير‭ ‬قانوني‭ ‬وغير‭ ‬مقنّن؛‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إليه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬اختلال‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدّي‭ ‬توظيف‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬إلى‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬عادلة‭ ‬للعمالة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإلى‭ ‬إغراق‭ ‬السوق‭ ‬بفائض‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬المنتجة‭ ‬وغير‭ ‬النظامية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تكثف‭ ‬فيه‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬المعنيّة‭ ‬الجهود‭ ‬والإجراءات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬وتقليص‭ ‬أعدادها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬منعاً‭ ‬للمنافسة‭ ‬غير‭ ‬العادلة،‭ ‬وتشديد‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬عدم‭ ‬تضرّر‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬العمالة،‭ ‬لضمان‭ ‬تكامل‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ومهام‭ ‬مختلف‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يسبب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬مشكلة‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭.‬

كما‭ ‬اكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون؛‭ ‬إذ‭ ‬ينظّم‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ (‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭) ‬رقم‭ (‬76‭) ‬لسنة‭ ‬2008،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬فئة‭ ‬خدم‭ ‬المنازل،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تقوم‭ ‬بتذكير‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بالتزامه‭ ‬بتجديد‭ ‬التصريح‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬التصريح‭ ‬بستة‭ ‬أشهر‭.‬

بدورها‭ ‬ايدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬الحكومة،‭ ‬مبينة‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬بلغت‭ ‬503560‭ ‬تصريحا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬و568282‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬و460538‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مضيفة‭ ‬انه‭ ‬تعذّر‭ ‬حصر‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬التأخير‭ ‬المرصودة‭ ‬في‭ ‬استصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها،‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬انتهاء‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تجديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ (‬2021،‭ ‬و2022،‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭)‬؛‭ ‬كونه‭ ‬عدداً‭ ‬متغيراً‭ ‬باليوم‭ ‬والساعة،‭ ‬ذلك‭ ‬أنّ‭ ‬كلّ‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬صادر‭ ‬بشأن‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬ينتهي‭ ‬بانتهاء‭ ‬مدته‭ ‬ طبقاً‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬26‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬تعديلها‭ ‬بالمشروع‭ ‬بقانون‭ ‬المعروض‭- ‬وبعد‭ ‬انتهائه،‭ ‬قد‭ ‬يغادر‭ ‬الصادر‭ ‬بشأنه‭ ‬التصريح‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬يطلب‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬إصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬أو‭ ‬يستمر‭ ‬كعامل‭ ‬نظامي‭ ‬أو‭ ‬لغيرها‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬وأسباب،‭ ‬لذا‭ ‬يتعذر‭ ‬عملياً‭ ‬حصر‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تجديد‭.‬

بدورها‭ ‬اكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬ان‭ ‬الصيغة‭ ‬المقترحة‭ ‬ستحدث‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإرباك‭ ‬أثناء‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬أماكن‭ ‬العمل،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬عند‭ ‬تعدّد‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬المخالفين‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬التفتيش‭ ‬حال‭ ‬ضبطهم‭ ‬يعملون‭ ‬بدون‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬عمال‭ ‬لم‭ ‬يمضِ‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬الصادرة‭ ‬بشأنهم‭ ‬ثلاثون‭ ‬يوماً،‭ ‬كما‭ ‬يلزم‭ ‬تطبيق‭ ‬الصيغة‭ ‬المقترحة‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬المرتكبين‭ ‬لذات‭ ‬الفعل‭ ‬المخالف‭ ‬للمادة‭ (‬23‭) ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬العقوبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬36‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬تنتهِ‭ ‬المدة‭ ‬المحدّدة‭ ‬بالصيغة‭ ‬المقترحَة‭ ‬بشأنه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سوف‭ ‬تطبق‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬دون‭ ‬أخرى،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعارض‭ ‬ولا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬غايات‭ ‬المشرّع‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬جملةً‭ ‬واحدةً‭ ‬لإحكام‭ ‬عملية‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتلافي‭ ‬التعارض‭ ‬عند‭ ‬التطبيق‭.‬

فيما‭ ‬ايدت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬جاء‭ ‬لصالح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬إضافية‭ ‬لتجديد‭ ‬التصريح‭ ‬مقدرة‭ ‬بثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬التصريح،‭ ‬موضحة‭ ‬أنّ‭ ‬التعديل‭ ‬لن‭ ‬يغيّر‭ ‬من‭ ‬جوهر‭ ‬الحظر‭ ‬الوارد‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يُحظر‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬استخدام‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬شروط‭ ‬التصريح‮»‬،‭ ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الفقرة‭ ‬يُمنَع‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬العامل‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬دخل‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ،‭ ‬حيث‭ ‬سيتعذر‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬تشغيل‭ ‬العامل‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬له،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تقترح‭ ‬الغرفة‭ ‬إضافة‭ ‬حزمة‭ ‬التعديلات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬المواد‭ ‬المتعلقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وإدراجها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭.‬

وأكدت‭ ‬الغرفة‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬إخطار‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬لتطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬تدرّج‭ ‬العقوبات‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬إخطار‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إنذاره‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬أخرى‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبة‭ ‬المقرّرة‭ ‬بعد‭ ‬تسعين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإخطار،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬تناغم‭ ‬تشريعي‭ ‬يؤدّي‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬المهلة‭ ‬المقررة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬اوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات؛‭ ‬منها‭: ‬‮«‬ينتهي‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬بانتهاء‭ ‬مدته‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تجديده‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬الهيئة‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬إضافية‭ ‬لتجديد‭ ‬التصريح‭ ‬بعد‭ ‬انتهائه‭ ‬مقدارها‭ ‬ثلاثون‭ ‬يوماً،‭ ‬ولا‭ ‬يطبّق‭ ‬حكم‭ ‬الفقرتين‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬ب‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭. ‬وتُفرض‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬مقدارها‭ ‬خمسة‭ ‬دنانير‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬التصريح،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬انقضاء‭ ‬المهلة‭ ‬الممنوحة،‭ ‬ولا‭ ‬تشمل‭ ‬الغرامة‭ ‬الإدارية‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‮»‬‭.‬

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