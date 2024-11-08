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رئيس الفيدرالي الأميركي: سأرفض أي طلب من ترامب بالاستقالة

11/8/2024 2:49:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أمس الخميس، إنه سيرفض أي طلب محتمل من الرئيس الفائز بالانتخابات دونالد ترامب، بالاستقالة.
وردت تصريحات باول في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي، ونتج عنه قرار بخفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 4.5 - 4.75 بالمئة.

ورد باول ردا على سؤال بشأن قبول طلب من ترامب بالاستقالة، بـ "لا"، مشيرا أن قانون الفيدرالي يمنع تدخل الرئيس في إقالة أو خفض رتبة رئيس الفيدرالي.

وفي أكثر من مناسبة، انتقد ترامب رئيس البنك الفيدرالي، وهو ما دفع عديد المسؤولين بمن فيهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، بالدفاع عن الفيدرالي وجهود البنوك المركزية حول العالم.

وكان ترامب ألمح الشهر الماضي، بضرورة وجود سلطة للرئيس داخل الفيدرالي الأمريكي، وهو الأمر الذي يمنعه قانون الفيدرالي، ويؤكد على استقلالية المؤسسة بعيدا عن البيت الأبيض.

والخميس، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس، في خفض هو الثاني على التوالي، بعد خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الفيدرالي في بيان، الخميس، إن لجنة السوق المفتوحة قررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.5 - 4.75 بالمئة.

وفي سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس/آذار 2020 عندما تفشت جائحة كورونا في ذلك الوقت. (الأناضول)

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