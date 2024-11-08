قمة صناع الألعاب الإلكترونية تلتئم السبت في البحر الميت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
وسط حالة نمو وتطور لصناعة الالعاب الالكترونية حول العالم وفي المنطقة، يشهد الاردن صباح يوم غد السبت، عودة قمة صُنّاع الألعاب الأردنية 2024 والتي ستنعقد في نسختها الثانية عشرة هذا العام، بتنظيم من مختبر الألعاب الالكترونية الأردني وتحت الرعاية الملكية السامية.
وتنعقد القمة ، التي اصبحت تشكل حدثا عالميا ، في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت ، وهي تنظم للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مؤتمر "بوكت جيمر كونكت" الدولي، مما يعزز من مكانة القمة كأحد أبرز الفعاليات في صناعة الألعاب إقليميًا ودوليًا.
وسيحضر المؤتمر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ممثلاً لجلالة الملك، مما يعكس دعم القيادة الأردنية لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألعاب نور خريس.
ويتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 1500 مشارك من صناع الألعاب والمطورين وناشرين الالعاب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، اضافة الى توفير الفرصة للشباب الاردني والجامعيين من المهتمين بهذه الصناعة لحضور القمة والاطلاع على اخر مستجدات صناعة الالعاب الالكترونية في العالم والتي من المتوقع ان تسجل ايرادات عالمية تتجاوز الـ 200 مليون دولار معظمها من العاب الموبايل.
وتشهد القمة العام الحالي العديد من الفعاليات المميزة والتي تنظم لاول مرة الى جانب الاعلان عن نتائج عدد من التحديات والمسابقات التي نظمت سابقا بهدف تحفيز الشباب لدخول عالم الالعاب الالكترونية ، مع مشاركة جامعات اردنية مميزة بدات تدريس بكالوريوس تصميم وتطوير الالعاب الالكترونية
وقال الشريك الاداري والتقني لمختبر الالعاب الالكترونية الاردني نور خريس إن الدعم المتواصل من جلالة الملك لهذا القطاع، منذ انطلاق المؤتمر الأول عام 2011، يعكس التزامًا استراتيجيًا نحو جعل الأردن مركزًا رياديًا للألعاب الرقمية إقليميًا ودوليًا.
وبين ان القمة ستشهد عددًا من الفعاليات الرئيسية، حيث سيضم جلسات نقاشية وورش عمل تتناول أحدث التوجهات والتقنيات في مجال صناعة الألعاب.
واضاف خريس انه سيجري خلال الحدث الإعلان عن جوائز "جوردان غيم أووردز"، والتي تُعد تكريمًا للإبداع والابتكار في المجال. ومن الفعاليات المميزة، كما سيتم تخريج الفوج السابع عشر من تحدي التطبيقات الأردني والفوج الثاني من برنامج الرياضات الإلكترونية، مما يعكس التزام المؤتمر بتطوير المواهب المحلية ودعم الشباب الأردني في هذا المجال.
وبين خريس قائلا : " انه وفي خطوة لافتة، سيحتوي المؤتمر على جناح تعليمي خاص بمنصة "ماينكرافت" التعليمية، حيث سيتم استعراض برنامج "ماينكرافت التعليمي" وتقديم تجارب تفاعلية للجمهور. وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي وبرنامج مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حيث ستوفر هذه المنصة تدريبات لطلاب المدارس الحكومية لتعزيز مهاراتهم الرقمية والإبداعية".
وأوضح خريس : " إضافةً إلى ذلك، سيتم الإعلان عن الفائزين في هاكاثون العقبة، الذي نُظّم بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مما يُعد دعمًا لروح التنافس والابتكار لدى الشباب الأردني".
واكد خريس بان يمثل مؤتمر قمة صُنّاع الألعاب الأردنية هذا العام نقلة نوعية في قطاع الألعاب بالأردن، خصوصًا مع مشاركة الجامعات الأردنية وإطلاقها لبرامج بكالوريوس متخصصة في تطوير الألعاب، بالتزامن مع دعم رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.
وقال ان القمة تجمع الجيل الجديد من المطورين الأردنيين وطلاب الجامعات مع قادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم في حوار بنّاء يعزز الابتكار ويدعم نمو صناعة الألعاب المحلية.
واكد خريس قائلا : " ونحن في مختبر الألعاب الأردني فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التحول الذي يشكل مستقبل صناعة الألعاب في الأردن".
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