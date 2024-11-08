قمة صناع الألعاب الإلكترونية تلتئم السبت في البحر الميت

MENAFN - Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

وسط حالة نمو وتطور لصناعة الالعاب الالكترونية حول العالم وفي المنطقة، يشهد الاردن صباح يوم غد السبت، عودة قمة صُنّاع الألعاب الأردنية 2024 والتي ستنعقد في نسختها الثانية عشرة هذا العام، بتنظيم من مختبر الألعاب الالكترونية الأردني وتحت الرعاية الملكية السامية.



وتنعقد القمة ، التي اصبحت تشكل حدثا عالميا ، في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت ، وهي تنظم للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مؤتمر "بوكت جيمر كونكت" الدولي، مما يعزز من مكانة القمة كأحد أبرز الفعاليات في صناعة الألعاب إقليميًا ودوليًا.



وسيحضر المؤتمر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ممثلاً لجلالة الملك، مما يعكس دعم القيادة الأردنية لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألعاب نور خريس.



ويتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 1500 مشارك من صناع الألعاب والمطورين وناشرين الالعاب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، اضافة الى توفير الفرصة للشباب الاردني والجامعيين من المهتمين بهذه الصناعة لحضور القمة والاطلاع على اخر مستجدات صناعة الالعاب الالكترونية في العالم والتي من المتوقع ان تسجل ايرادات عالمية تتجاوز الـ 200 مليون دولار معظمها من العاب الموبايل.



وتشهد القمة العام الحالي العديد من الفعاليات المميزة والتي تنظم لاول مرة الى جانب الاعلان عن نتائج عدد من التحديات والمسابقات التي نظمت سابقا بهدف تحفيز الشباب لدخول عالم الالعاب الالكترونية ، مع مشاركة جامعات اردنية مميزة بدات تدريس بكالوريوس تصميم وتطوير الالعاب الالكترونية



وقال الشريك الاداري والتقني لمختبر الالعاب الالكترونية الاردني نور خريس إن الدعم المتواصل من جلالة الملك لهذا القطاع، منذ انطلاق المؤتمر الأول عام 2011، يعكس التزامًا استراتيجيًا نحو جعل الأردن مركزًا رياديًا للألعاب الرقمية إقليميًا ودوليًا.



وبين ان القمة ستشهد عددًا من الفعاليات الرئيسية، حيث سيضم جلسات نقاشية وورش عمل تتناول أحدث التوجهات والتقنيات في مجال صناعة الألعاب.

واضاف خريس انه سيجري خلال الحدث الإعلان عن جوائز "جوردان غيم أووردز"، والتي تُعد تكريمًا للإبداع والابتكار في المجال. ومن الفعاليات المميزة، كما سيتم تخريج الفوج السابع عشر من تحدي التطبيقات الأردني والفوج الثاني من برنامج الرياضات الإلكترونية، مما يعكس التزام المؤتمر بتطوير المواهب المحلية ودعم الشباب الأردني في هذا المجال.



وبين خريس قائلا : " انه وفي خطوة لافتة، سيحتوي المؤتمر على جناح تعليمي خاص بمنصة "ماينكرافت" التعليمية، حيث سيتم استعراض برنامج "ماينكرافت التعليمي" وتقديم تجارب تفاعلية للجمهور. وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي وبرنامج مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حيث ستوفر هذه المنصة تدريبات لطلاب المدارس الحكومية لتعزيز مهاراتهم الرقمية والإبداعية".



وأوضح خريس : " إضافةً إلى ذلك، سيتم الإعلان عن الفائزين في هاكاثون العقبة، الذي نُظّم بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مما يُعد دعمًا لروح التنافس والابتكار لدى الشباب الأردني".



واكد خريس بان يمثل مؤتمر قمة صُنّاع الألعاب الأردنية هذا العام نقلة نوعية في قطاع الألعاب بالأردن، خصوصًا مع مشاركة الجامعات الأردنية وإطلاقها لبرامج بكالوريوس متخصصة في تطوير الألعاب، بالتزامن مع دعم رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.



وقال ان القمة تجمع الجيل الجديد من المطورين الأردنيين وطلاب الجامعات مع قادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم في حوار بنّاء يعزز الابتكار ويدعم نمو صناعة الألعاب المحلية.



واكد خريس قائلا : " ونحن في مختبر الألعاب الأردني فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التحول الذي يشكل مستقبل صناعة الألعاب في الأردن".

