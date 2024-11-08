Saturday, 09 November 2024 02:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الطاقة: لا يمكن الحديث حاليا عن قدرات تصديرية لغاز حقل الريشة

11/8/2024 2:49:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن هناك أعمال استكشاف عن النفط والغاز في العديد من مناطق المملكة، ومنها حقل الريشة الغازي، لكن لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن قدرات تصديرية.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة ليندا النعيمات في تصريح صحفي، إن كميات الغاز التي تنتج من حقل الريشة ربما تكون لسد جزء من احتياجات الطاقة المحلية فقط، وتساهم في خليط الطاقة الكلي، إلا أنه لا يمكن الحديث حاليا عن قدرات تصديرية، مشيرة إلى أن تطوير حقول الغاز تحتاج إلى المزيد من الوقت وسنوات من العمل.
وأشارت إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز في حقل الريشة تسهم في دعم قطاع الصناعة المحلي، ضمن إطار دعم الصناعات المحلية التي باشرت فيه الوزارة بتزويدها بالغاز، لافته إلى الانعكاسات الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على القطاع، من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.
وأكدت الناطقة الإعلامية لوزارة الطاقة، أن هناك ضرورة للتعامل بعقلانية مع سقف التوقعات في هذا الشأن الاقتصادي الحساس والتأكد من النظر لواقع القطاع بشمولية وبنظرة استراتيجية. -(بترا)

MENAFN08112024000072011014ID1108866610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث