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5 مليارات مستخدم للسوشال ميديا و3 ساعات يوميا للسعوديين - جريدة الوطن السعودية

11/8/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يقضي السعودي أكثر من 3 ساعات (تحديدا 3 ساعات و10 دقائق) يوميا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت جهات مهتمة بالرصد والإحصاء، ومنها We Are Social، وvisual capitalist أن البشر سيقضون ما مجموعه 500 مليون سنة على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024.
ومنذ يناير الماضي تم رصد المتوسط الذي يقضيه الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تحديد أكثر البلدان في متوسط هذا الاستخدام.
مليارات المستخدمين
هناك أكثر من 5 مليارات مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم حاليا، ويقضي مستخدم الإنترنت ((النموذجي)) ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي وقتهم على الإنترنت.
وتبدو النساء أكثر انشغالا بوسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالرجال، حيث يقضين ما بالمتوسط 16 دقيقة أكثر يوميًا من الرجال.
ويبدو أن TikTok يسرق اهتمام المستخدمين، حيث يتمتع بأعلى متوسط وقت يقضيه المستخدم، بينما يمثل YouTube أكبر حصة إجمالية من إجمالي وقت وسائل التواصل الاجتماعي.
كينيا في الصدارة العالمية
تصدرت كينيا قائمة دول العالم في الوقت الذي يقضيه المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمتوسط 3 ساعات و43 دقيقة.
ويبدو أن الأفارقة مغرمون بوسائل التواصل، حيث يرتفع مستوى المشاركة على هذه الوسائل في كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا.
السعودية تاسعة
في المقابل، حلت السعودية في المركز التاسع على مستوى المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمعدل وقت 3 ساعات و10 دقائق، فيما جاءت مصر في المركز الرابع عشر بمعدل وقت ساعتين و41 دقيقة.
من جانبها، تذيلت اليابان قائمة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقضي المستخدمون فيها أقل وقت على تلك الوسائل، بمتوسط ساعة و53 دقيقة فقط يوميًا.
البشرية والتواصل
أفادت دراسة أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين تخطى الـ5 مليارات شخص، أي نحو 62.3% من سكان العالم.
وكانت شركة مراقبة وسائل الإعلام ((ملتووتر)) ووكالة ((وي آر سوشال)) المختصة بوسائل التواصل، واستنادا إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية ((كيبيوس))، أوضحت أن عدد مستخدمي مواقع التواصل ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6%، متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9%.
أشهر المنصات
يتباين عدد مستخدمي منصات التواصل، ولعل أشهرها:
1ـ facebook
وصل عدد مستخدميه إلى نحو 3 مليارات، وقد تأسس عام 2004، وبات متاحا للعامة منذ 2006، ويبلغ عدد مستخدميه النشطين شهريًا 2.85 مليار مستخدم حول العالم.
2ـ Youtube
يعد أكبر محرك بحث مخصص للفيديوهات، وتم تأسيسه في 2005، وصنف عام 2006 كأشهر منصات السوشال ميديا.
يصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 1.86 مليار مستخدم شهريًا بمعدل 149 مليون مستخدم نشط يوميًا، بمتوسط 40 دقيقة مشاهدة يوميًا.
ويفوق عدد مستخدميه في السعودية 24.71 مليون مستخدم.
3ـ X
يعد من أشهر منصات السوشال ميديا حيث يضم أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم.
تأسس عام 2006 باسم تويتر، وفي 2012 أصبح متوفرا باللغة العربية.
تنشر فيه أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًا، وهو مستخدم بنسبة كبيرة من النشطاء السياسيين والرؤساء والمشاهير ورجال الأعمال.
4ـ Tik Tok
من أقوى وأشهر منصات السوشال ميديا، ويعتمد على مقاطع الفيديو القصيرة.
طرح عام 2017، واعتبارًا من أكتوبر 2020، تجاوز أكثر من ملياري تنزيل للهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، وتخطى مستخدموه يوميا الـ500 مليون مستخدم في 155 دولة.
5ـ Instagram
يعتمد على نشر الصور والفيديوهات ومشاركتها مع المتابعين والإعجاب بها والتعليق عليها، وصدر لأول مرة في 2010، ويحتوي على ما يزيد عن 1 مليار مستخدم نشط شهريًا.
بلد منطقة الوقت اليومي الذي يقضيه (بالساعة)
كينيا إفريقيا 03:43
جنوب إفريقيا إفريقيا 03:37
البرازيل أمريكا الجنوبية 03:34
الفلبين آسيا 03:33
نيجيريا إفريقيا 03:23
كولومبيا أمريكا الجنوبية 03:22
تشيلي أمريكا الجنوبية 03:11
إندونيسيا آسيا 03:11
السعودية الشرق الأوسط 03:10
الأرجنتين أمريكا الجنوبية 03:08
المكسيك أمريكا الشمالية 03:04
ماليزيا آسيا 02:48
غانا إفريقيا 02:43
مصر إفريقيا 02:41
تايلاند آسيا 02:30
بلغاريا أوروبا 02:26
فيتنام آسيا 02:23
البرتغال أوروبا 02:23
رومانيا أوروبا 02:20
إيطاليا أوروبا 02:17

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