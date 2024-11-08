5 مليارات مستخدم للسوشال ميديا و3 ساعات يوميا للسعوديين - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
فيما يقضي السعودي أكثر من 3 ساعات (تحديدا 3 ساعات و10 دقائق) يوميا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت جهات مهتمة بالرصد والإحصاء، ومنها We Are Social، وvisual capitalist أن البشر سيقضون ما مجموعه 500 مليون سنة على وسائل التواصل الاجتماعي
في عام 2024.
ومنذ يناير الماضي تم رصد المتوسط الذي يقضيه الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تحديد أكثر البلدان في متوسط هذا الاستخدام.
مليارات المستخدمين
هناك أكثر من 5 مليارات مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم حاليا، ويقضي مستخدم الإنترنت ((النموذجي)) ما يقرب من ساعتين ونصف الساعة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي وقتهم على الإنترنت.
وتبدو النساء أكثر انشغالا بوسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالرجال، حيث يقضين ما بالمتوسط 16 دقيقة أكثر يوميًا من الرجال.
ويبدو أن TikTok يسرق اهتمام المستخدمين، حيث يتمتع بأعلى متوسط وقت يقضيه المستخدم، بينما يمثل YouTube أكبر حصة إجمالية من إجمالي وقت وسائل التواصل الاجتماعي.
كينيا في الصدارة العالمية
تصدرت كينيا قائمة دول العالم في الوقت الذي يقضيه المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمتوسط 3 ساعات و43 دقيقة.
ويبدو أن الأفارقة مغرمون بوسائل التواصل، حيث يرتفع مستوى المشاركة على هذه الوسائل في كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا.
السعودية تاسعة
في المقابل، حلت السعودية في المركز التاسع على مستوى المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمعدل وقت 3 ساعات و10 دقائق، فيما جاءت مصر في المركز الرابع عشر بمعدل وقت ساعتين و41 دقيقة.
من جانبها، تذيلت اليابان قائمة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقضي المستخدمون فيها أقل وقت على تلك الوسائل، بمتوسط ساعة و53 دقيقة فقط يوميًا.
البشرية والتواصل
أفادت دراسة أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين تخطى الـ5 مليارات شخص، أي نحو 62.3% من سكان العالم.
وكانت شركة مراقبة وسائل الإعلام ((ملتووتر)) ووكالة ((وي آر سوشال)) المختصة بوسائل التواصل، واستنادا إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية ((كيبيوس))، أوضحت أن عدد مستخدمي مواقع التواصل ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6%، متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9%.
أشهر المنصات
يتباين عدد مستخدمي منصات التواصل، ولعل أشهرها:
1ـ facebook
وصل عدد مستخدميه إلى نحو 3 مليارات، وقد تأسس عام 2004، وبات متاحا للعامة منذ 2006، ويبلغ عدد مستخدميه النشطين شهريًا 2.85 مليار مستخدم حول العالم.
2ـ Youtube
يعد أكبر محرك بحث مخصص للفيديوهات، وتم تأسيسه في 2005، وصنف عام 2006 كأشهر منصات السوشال ميديا.
يصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 1.86 مليار مستخدم شهريًا بمعدل 149 مليون مستخدم نشط يوميًا، بمتوسط 40 دقيقة مشاهدة يوميًا.
ويفوق عدد مستخدميه في السعودية 24.71 مليون مستخدم.
3ـ X
يعد من أشهر منصات السوشال ميديا حيث يضم أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم.
تأسس عام 2006 باسم تويتر، وفي 2012 أصبح متوفرا باللغة العربية.
تنشر فيه أكثر من 340 مليون تغريدة يوميًا، وهو مستخدم بنسبة كبيرة من النشطاء السياسيين والرؤساء والمشاهير ورجال الأعمال.
4ـ Tik Tok
من أقوى وأشهر منصات السوشال ميديا، ويعتمد على مقاطع الفيديو القصيرة.
طرح عام 2017، واعتبارًا من أكتوبر 2020، تجاوز أكثر من ملياري تنزيل للهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، وتخطى مستخدموه يوميا الـ500 مليون مستخدم في 155 دولة.
5ـ Instagram
يعتمد على نشر الصور والفيديوهات ومشاركتها مع المتابعين والإعجاب بها والتعليق عليها، وصدر لأول مرة في 2010، ويحتوي على ما يزيد عن 1 مليار مستخدم نشط شهريًا.
بلد منطقة الوقت اليومي الذي يقضيه (بالساعة)
كينيا إفريقيا 03:43
جنوب إفريقيا إفريقيا 03:37
البرازيل أمريكا الجنوبية 03:34
الفلبين آسيا 03:33
نيجيريا إفريقيا 03:23
كولومبيا أمريكا الجنوبية 03:22
تشيلي أمريكا الجنوبية 03:11
إندونيسيا آسيا 03:11
السعودية الشرق الأوسط 03:10
الأرجنتين أمريكا الجنوبية 03:08
المكسيك أمريكا الشمالية 03:04
ماليزيا آسيا 02:48
غانا إفريقيا 02:43
مصر إفريقيا 02:41
تايلاند آسيا 02:30
بلغاريا أوروبا 02:26
فيتنام آسيا 02:23
البرتغال أوروبا 02:23
رومانيا أوروبا 02:20
إيطاليا أوروبا 02:17
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