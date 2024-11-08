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30 ألف لمعرض البناء السعودي 2024

11/8/2024 2:36:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم معرض البناء السعودي 2024 فعالياته في العاصمة الرياض، حيث نجح في استقطاب أكثر من 30,000 زائر، مسجلاً إقبالاً غير مسبوق، يعزز مكانته كحدث رائد في قطاع البناء والتشييد.
واستضاف المعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان من 4 إلى 7 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حوالي 600 شركة من 31 دولة، مما يعكس أهمية الحدث كوجهة رئيسية للمستثمرين والخبراء في مجالات التشييد والبنية التحتية المستدامة.
وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار، إضافةً إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال البناء المستدام والبنية التحتية الذكية.
واختتم المعرض، اليوم، بجلسات نقاشية تناولت الاتجاهات الحديثة في الإضاءة المستدامة والإسكان الذكي، حيث استعرضت الجلسة الأولى حلول الإضاءة المتطورة، مع التركيز على قضايا مثل تلوث الضوء وأثره على رؤية السماء الليلية، ومبادئ تصميم الإضاءة التي تأخذ بعين الاعتبار التكيف البشري وإدراك الألوان والتسلسل البصري. وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التحكم في السطوع والتباين لتسليط الضوء على النقاط المهمة في المساحات العامة.
وفي الجلسة الثانية، ناقش المتحدثون الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين المنازل الذكية والطاقة النظيفة، والحاجة إلى تبني تقنيات الطاقة الخضراء. كما تناولت الجلسة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والحاجة إلى الابتكار وربط الأبحاث بحلول قابلة للتسويق.
واستعرضت الجلسة أيضاً التوجه نحو المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، حيث شدد المتحدثون على أن قانون البناء السعودي يضع معايير صارمة للاستدامة، فيما تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نسبة 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، كما تم استعراض نماذج ناجحة لهذا التحول، من ضمنها استبدال مصابيح الشوارع التقليدية بمصابيح LED في العديد من المدن.
يذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الحالية حقق نموًا ملحوظًا ورقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الزوار والمشاركين بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز دوره كمحرك أساسي للتطوير في قطاع البناء ووجهة أساسية للمهتمين بتطورات القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.

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