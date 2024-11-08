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إطلاق النسخة التجريبية من سارة المرشدة الذكية للسياحة السعودية

11/8/2024 2:36:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة السعودية للسياحة النسخة التجريبية من "سارة"؛ المرشدة الذكية للسياحة السعودية، التي لفتت الأنظار بمعلوماتها الثرية وقصصها الشيقة عن الوجهات والمواقع والتجارب السياحية، أثناء تفاعلها مع زوار جناح "روح السعودية" وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM، الذي يقام في مدينة لندن واختتم أمس.
وجسدت "سارة" نهج المملكة المستقبلي في مجال السياحة الذكية، عبر توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتيح لها استقبال الأسئلة وفهم المتطلبات وإدراك الاحتياجات وتقديم المعلومات والاقتراحات، والتفاعل والاسترسال في الحديث بطلاقة وسلاسة وواقعية.
ويتم تقديم "سارة" على أنها فتاة سعودية، محبة لوطنها، وشغوفة بالسفر، وقد حظيت باستكشاف الوجهات السياحية الفريدة، والتعرف على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، ولها اطلاع واسع على التنوع الثقافي حول المملكة، والفعاليات النوعية والعالمية، وكل ما يحتاجه المسافر من معلومات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بالسياحة الرقمية عبر مواكبة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف أحدث التقنيات، من أجل جذب السياح من جميع أنحاء العالم، إضافة لتطوير وتحسين وإثراء تجربة السياح.

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