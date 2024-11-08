خبير اقتصادى روسى يستبعد رفع العقوبات الأمريكية عن موسكو قريبًا مع عودة ترامب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استبعد رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال الروس ألكسندر شوخين، اليوم الخميس، أن يسهم فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب
في إحداث تحسن سريع في العلاقات الاقتصادية بين موسكو وواشنطن، أو رفع العقوبات الأمريكية على روسيا قريبًا.
وقال شوخين – الذي شغل سابقا منصب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية –“إن دونالد ترامب شخص عاطفي وليس من السهل التنبؤ بأفعاله. وما يتوقعه الكثيرون منه هو أنه سيستمر في الوفاء بوعده الأساسي بأنه لن يسهم في شن حروب جديدة أو دعمها، كما أنه سينهي الحروب القديمة، وإذا حدث ذلك فسيبدأ رفع العقوبات تدريجيًا
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واستعادة العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع تلك الدول التي نصنفها الآن بأنها غير ودية”.
وأشار إلى أن الشركات الروسية تعمل – بشكل مكثف – على تطوير العلاقات مع الشركاء من دول إفريقيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، موضحًا أن هذه الدول لديها نموا اقتصاديا أسرع من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866545
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