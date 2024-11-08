خبير اقتصادى روسى يستبعد رفع العقوبات الأمريكية عن موسكو قريبًا مع عودة ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استبعد رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال الروس ألكسندر شوخين، اليوم الخميس، أن يسهم فوز الرئيس المنتخب دونالد في إحداث تحسن سريع في العلاقات الاقتصادية بين موسكو وواشنطن، أو رفع العقوبات الأمريكية على روسيا قريبًا.

وقال شوخين – الذي شغل سابقا منصب التنمية الاقتصادية في روسيا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية –“إن دونالد ترامب شخص عاطفي وليس من السهل التنبؤ بأفعاله. وما يتوقعه الكثيرون منه هو أنه سيستمر في الوفاء بوعده الأساسي بأنه لن يسهم في شن حروب جديدة أو دعمها، كما أنه سينهي الحروب القديمة، وإذا حدث ذلك فسيبدأ رفع العقوبات تدريجيًا

موضوعاتداو جونز يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

واستعادة العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع تلك الدول التي نصنفها الآن بأنها غير ودية”.

وأشار إلى أن الشركات الروسية تعمل – بشكل مكثف – على تطوير العلاقات مع الشركاء من دول إفريقيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، موضحًا أن هذه الدول لديها نموا اقتصاديا أسرع من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.

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