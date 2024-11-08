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الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية - جريدة البورصة

11/8/2024 2:36:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف بشأن الطلب الصيني

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية نسبيًا في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها لامست مستويات قياسية، مع استيعاب المستثمرين لنتائج الانتخابات الرئاسية وقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، لتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.

وفي بداية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 43754 نقطة، بعدما صعد بشكل خاطف مع افتتاح الجلسة إلى 43897 نقطة، وهو مستوى قياسي.

وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو 8 نقاط إلى 5981 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، وزاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% أو 16 نقطة إلى 19285 نقطة، ليحوم بالقرب من مستواه القياسي.

ومنذ بداية هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 4.2% و”إس آند بي 500′′ بنسبة 4.4%، وكلاهما بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2023، فيما صعد“ناسداك” بنسبة 5.7%.

ويرجع الفضل في هذه المكاسب إلى فوز الجمهوري“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قاد الأسهم الأمريكية لارتفاع حاد، الأربعاء، حيث قفز“داو جونز” بأكثر من 1500 نقطة.

المصدر:

MENAFN08112024000202011048ID1108866530

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