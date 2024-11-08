الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية - جريدة البورصة

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يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف بشأن الطلب الصيني
استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية نسبيًا في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها لامست مستويات قياسية، مع استيعاب المستثمرين لنتائج الانتخابات الرئاسية وقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، لتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.
وفي بداية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 43754 نقطة، بعدما صعد بشكل خاطف مع افتتاح الجلسة إلى 43897 نقطة، وهو مستوى قياسي.
وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% أو 8 نقاط إلى 5981 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، وزاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.10% أو 16 نقطة إلى 19285 نقطة، ليحوم بالقرب من مستواه القياسي.
ومنذ بداية هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 4.2% و”إس آند بي 500′′ بنسبة 4.4%، وكلاهما بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2023، فيما صعد“ناسداك” بنسبة 5.7%.
ويرجع الفضل في هذه المكاسب إلى فوز الجمهوري“دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قاد الأسهم الأمريكية لارتفاع حاد، الأربعاء، حيث قفز“داو جونز” بأكثر من 1500 نقطة.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866530
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