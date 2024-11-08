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تظاهرة حاشدة في عمّان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

11/8/2024 2:28:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان /PNN- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم في وسط العاصمة الأردنية عمّان، تظاهرة حاشدة، تضامنا مع أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين ولبنان.

وندّد المشاركون بالهجمة العدائية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف فلسطين، خاصة قطاع غزة، ولبنان، والتي أتت على المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.

ودعوا إلى تحرك دولي وعربي فعّال ضد العدوان الإسرائيلي، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها.

وأكدوا أن الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة، بقيادة الملك عبد الله الثاني، يمثل تعبيرًا قويًا عن التزام المملكة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشاروا إلى أن موقف الأردن تجاه الحرب على غزة ولبنان يحظى بتقدير واسع من قبل المجتمعين الفلسطيني والدولي، مؤكدين أن الأردن سيبقى في الصف الأمامي إلى جانب فلسطين.

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